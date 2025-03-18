В совместном заявлении министры отмечают, что с момента ратификации Оттавской конвенции ситуация с безопасностью в нашем регионе кардинально ухудшилась.

«Военная угроза для стран-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, значительно возросла. С учетом этой нестабильной обстановки в сфере безопасности, характеризующейся российской агрессией и сохраняющейся угрозой евроатлантическому сообществу, необходимо рассмотреть все меры по укреплению нашего потенциала сдерживания и обороны. Мы считаем, что в нынешней ситуации в сфере безопасности крайне важно обеспечить нашим силам обороны гибкость и свободу выбора новых систем вооружений и решений для укрепления уязвимого восточного фланга альянса», - говорится в совместном заявлении.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, совместное заявление четырех стран не меняет того факта, что, по военной оценке главы Сил обороны Эстонии, для обеспечения государственный обороны Эстонии нет необходимости в использовании запрещенных до сих пор боевых мин для пехоты.

«В ходе дискуссии по противопехотным минам мы руководствовались принципом, что решения, касающиеся Оттавской конвенции, должны приниматься в регионе солидарно и совместно. В то же время мы на данный момент не планируем разрабатывать, накапливать или использовать противопехотные мины, которые до сих пор были запрещены. Когда речь идет о приобретении военного потенциала, мы по-прежнему будем руководствоваться потребностями и пожеланиями Сил обороны», - пояснил Певкур.

«Естественно, Эстония и наши региональные союзники сохранят приверженность соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения даже после нашего выхода из Оттавской конвенции», - сказал Певкур.

Поскольку Оттавская конвенция является международным договором между государствами, дальнейший процесс выхода из Оттавы будет координироваться в Эстонии Министерством иностранных дел.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин государствами-участниками и требует их уничтожения. Эстония присоединилась к Оттавской конвенции в 2004 году.