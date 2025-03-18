«В первом пункте повестки дня мы единогласно поддержали предложение канцлера права о введении льгот для людей с ограниченными возможностями и многодетных семей, которые, согласно конституции, находятся под особой защитой государства. Однако при обсуждении четвертого пункта повестки дня мы пришли к выводу, что наиболее правильным и справедливым решением будет полная отмена автоналога. Этот налог вызвал негативную реакцию в обществе, так как он накладывает чрезмерную налоговую нагрузку на людей и особенно ухудшает положение лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей и жителей сельской местности. Надеюсь, что на заседании Рийгикогу будет достигнут такой же консенсус, как и в финансовой комиссии и депутаты поддержат предложение об отмене автоналога».