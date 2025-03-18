На внеочередном заседании, состоявшемся во вторник утром, финансовая комиссия Рийгикогу единогласно приняла решение предложить парламенту отменить налог на автомобили.
«По просьбе членов финансовой комиссии я созвал внеочередное заседание для обсуждения ряда вопросов, которые застряли из-за бездействия депутатов коалиции. В том числе мы единогласно приняли решение вынести на рассмотрение парламента предложение об отмене налога на автомобили», - заявил заместитель председателя комиссии Андрей Коробейник, добавив, что соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Рийгикогу 8 апреля.
Коробейник пояснил, что согласно части 2 статьи 35 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу, для созыва внеочередного заседания комиссии достаточно запроса от трети ее членов. В данном случае такое желание выразили четыре члена комиссии, что составляет 36% от общего числа. Председатель комиссии Аннели Аккерман в данный момент находится в командировке в Бельгии.
В соответствии с частью 2 статьи 37 того же закона, внеочередное заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава, включая председателя или заместителя председателя. В заседании приняли участие, помимо Андрея Коробейника, Айвар Кокк, Керсти Сарапуу, Танель Кийк, Анти Пооламетс и Рийна Сиккут - всего 6 депутатов из 11.
«Инициатива депутатов основана на анализе канцлера права, которая на прошлой неделе представила свои выводы на заседании финансовой комиссии. Согласно ее заключению, налог на автомобили противоречит конституции. Так как депутаты, входящие в правящую коалицию, не отнеслись к этой проблеме достаточно серьезно, мы решили взять инициативу в свои руки и ускорить процесс», - отметил Коробейник.
«В первом пункте повестки дня мы единогласно поддержали предложение канцлера права о введении льгот для людей с ограниченными возможностями и многодетных семей, которые, согласно конституции, находятся под особой защитой государства. Однако при обсуждении четвертого пункта повестки дня мы пришли к выводу, что наиболее правильным и справедливым решением будет полная отмена автоналога. Этот налог вызвал негативную реакцию в обществе, так как он накладывает чрезмерную налоговую нагрузку на людей и особенно ухудшает положение лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей и жителей сельской местности. Надеюсь, что на заседании Рийгикогу будет достигнут такой же консенсус, как и в финансовой комиссии и депутаты поддержат предложение об отмене автоналога».