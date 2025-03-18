«В первом пункте повестки дня мы единогласно поддержали предложение канцлера права о введении льгот для людей с ограниченными возможностями и многодетных семей, которые, согласно конституции, находятся под особой защитой государства. Однако при обсуждении четвертого пункта повестки дня мы пришли к выводу, что наиболее правильным и справедливым решением будет полная отмена автоналога. Этот налог вызвал негативную реакцию в обществе, так как он накладывает чрезмерную налоговую нагрузку на людей и особенно ухудшает положение лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей и жителей сельской местности. Надеюсь, что на заседании Рийгикогу будет достигнут такой же консенсус, как и в финансовой комиссии и депутаты поддержат предложение об отмене автоналога».

Аккерманн: заседание комиссии не было законным

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн, прошедшее во вторник утром заседание комиссии не было законным, это была единоличная инициатива заместителя председателя комиссии, центриста Андрея Коробейника.

«Во вторник утром не было внеочередного заседания финансовой комиссии. Я созвала внеочередное заседание в восемь часов утра в среду для обсуждения этих пунктов повестки дня. Во вторник утром людей созвал Андрей Коробейник, который не обладает полномочиями председателя финансовой комиссии, в том числе и для созыва заседания комиссии. Пресс-релиз, который на эту тему составила Центристская партия, вводит в заблуждение», - заявила она.