Во вторник утром финансовая комиссия Рийгикогу на внеочередном заседании единогласно предложила парламенту отменить налог на автомобили. Однако председатель комиссии Аннели Аккерманн заявила, что это заседание, созванное по инициативе заместителя председателя Андрея Коробейника, было незаконным и проведено без необходимых полномочий.
Финансовая комиссия Рийгикогу проголосовала за отмену автоналога. Председатель комиссии: «Это было незаконно» (21)
«По просьбе членов финансовой комиссии я созвал внеочередное заседание для обсуждения ряда вопросов, которые застряли из-за бездействия депутатов коалиции. В том числе мы единогласно приняли решение вынести на рассмотрение парламента предложение об отмене налога на автомобили», - заявил заместитель председателя комиссии Андрей Коробейник, добавив, что соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Рийгикогу 8 апреля.
Коробейник пояснил, что согласно части 2 статьи 35 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу, для созыва внеочередного заседания комиссии достаточно запроса от трети ее членов. В данном случае такое желание выразили четыре члена комиссии, что составляет 36% от общего числа. Председатель комиссии Аннели Аккерманн в данный момент находится в командировке в Бельгии.
В соответствии с частью 2 статьи 37 того же закона, внеочередное заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава, включая председателя или заместителя председателя. В заседании приняли участие, помимо Андрея Коробейника, Айвар Кокк, Керсти Сарапуу, Танель Кийк, Анти Пооламетс и Рийна Сиккут - всего 6 депутатов из 11.
«Инициатива депутатов основана на анализе канцлера права, которая на прошлой неделе представила свои выводы на заседании финансовой комиссии. Согласно ее заключению, налог на автомобили противоречит конституции. Так как депутаты, входящие в правящую коалицию, не отнеслись к этой проблеме достаточно серьезно, мы решили взять инициативу в свои руки и ускорить процесс», - отметил Коробейник.
«В первом пункте повестки дня мы единогласно поддержали предложение канцлера права о введении льгот для людей с ограниченными возможностями и многодетных семей, которые, согласно конституции, находятся под особой защитой государства. Однако при обсуждении четвертого пункта повестки дня мы пришли к выводу, что наиболее правильным и справедливым решением будет полная отмена автоналога. Этот налог вызвал негативную реакцию в обществе, так как он накладывает чрезмерную налоговую нагрузку на людей и особенно ухудшает положение лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей и жителей сельской местности. Надеюсь, что на заседании Рийгикогу будет достигнут такой же консенсус, как и в финансовой комиссии и депутаты поддержат предложение об отмене автоналога».
Аккерманн: заседание комиссии не было законным
По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн, прошедшее во вторник утром заседание комиссии не было законным, это была единоличная инициатива заместителя председателя комиссии, центриста Андрея Коробейника.
«Во вторник утром не было внеочередного заседания финансовой комиссии. Я созвала внеочередное заседание в восемь часов утра в среду для обсуждения этих пунктов повестки дня. Во вторник утром людей созвал Андрей Коробейник, который не обладает полномочиями председателя финансовой комиссии, в том числе и для созыва заседания комиссии. Пресс-релиз, который на эту тему составила Центристская партия, вводит в заблуждение», - заявила она.
«Даже по-человечески несколько невежливо вечером в 21.08 посылать коллегам приглашение обсудить завтра утром в 9.00, когда в графике работы Рийгикогу предусмотрено время на работу фракций, шесть пунктов, в которые еще нужно погрузиться, чтобы принять решения. Более того, это налоговые изменения, которые не имеют бюджетного покрытия. Так дела не делаются, ни с законной точки зрения, ни с человеческой», - пояснила Аккерманн.
Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу (RKKTS), комиссию представляет, руководит ею и организует ее работу председатель. Он также отвечает за план работы, формирование повестки заседаний и созыв внеочередных заседаний.
Согласно закону, заместитель председателя исполняет обязанности председателя в его отсутствие или в других случаях, определенных самим председателем. Однако четкая процедура для таких ситуаций не прописана, и решение о замене обычно принимается председателем индивидуально, в зависимости от необходимости.
«Я нахожусь в зарубежной командировке по поручению финансовой комиссии. Это было известно всем, и работа была спланирована соответствующим образом. Это не та ситуация, когда, учитывая рассматриваемое предложение, что-либо препятствовало исполнению моих обязанностей в качестве председателя комиссии по созыву внеочередного заседания комиссии», - пояснила Аккерманн.
«Я доступна по телефону и электронной почте и, при необходимости, могу принять решение об организации заседания комиссии в онлайн-режиме. Случаи, когда заместитель председателя берет на себя его обязанности без прямого указания, должны рассматриваться строго и лишь в исключительных ситуациях, согласно принципам полномочий председателя, изложенным в разделе 34 RKKTS. В данной ситуации таких оснований не было. В связи с командировкой я не поручала заместителю созывать заседание, председательствовать на внеочередных заседаниях или выполнять другие функции. Таким образом, у него не было полномочий для организации заседания на основании запроса о его проведении», - заявила Аккерманн.
По ее словам, план работы комиссии на текущую неделю был разослан всем членам еще на прошлой неделе, и никаких предложений по его изменению не поступало. «Внеочередное заседание созывается для рассмотрения действительно срочных вопросов, где важно как само обсуждение, так и оперативное принятие решений. Однако законопроекты, включенные в повестку дня запроса о внеочередном заседании, еще не находились на той стадии рассмотрения, которая требовала бы срочного обсуждения менее чем за 24 часа. Тем более, что на заседание, запланированное на четверг, уже были внесены два пункта на аналогичную тему - предложение канцлера юстиции и законопроект 566 SE», - отметила Аккерманн.
«При созыве внеочередного заседания комиссии необходимо избегать ситуации, когда из-за недостаточного уведомления или одновременного выполнения других обязанностей депутата Рийгикогу член комиссии не сможет реально принять участие в заседании комиссии. Членам комиссии также должно быть гарантировано разумное количество времени для подготовки к обсуждению в комиссии», - сказала Аккерманн.