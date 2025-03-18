Руководитель Eesti Energia: существующая система не является наиболее рациональной для общества

В 2024 году Эстония импортировала электроэнергию из-за границы по средней цене 92 евро за мегаватт-час, в то время как Финляндия экспортировала ее по 11 евро за мегаватт-час, то есть почти в восемь раз дешевле.

Причина связана с тем, что если цена на электроэнергию в Финляндии и Эстонии отличается, то эстонский и финские системные операторы Elering и Fingrid делят между собой эту разницу в качестве так называемой «платы за перегрузку».

Postimees пишет, что Агентство по взаимодействию регуляторов энергетики ЕС (ACER) опубликовало новое исследование, в котором объясняется, почему цена на электричество так высока, и какую роль в этом играет природный газ.

ACER отмечает, что хотя использование природного газа в Европе значительно сократилось, он все же играет все более важную роль в нашей электрической системе, и этому есть две основные причины.

Как это возможно?

Агентство сообщило, что есть два основных виновника: развитие зеленой энергии в Европейском союзе и закрытие угольных электростанций. Хотя развитие зеленой энергии рекламируется как гарантия низкой цены и энергетической независимости Европы, по данным ACER, на практике ситуация далеко не так проста.

В Европе возникает разрыв между спросом и предложением на электроэнергию: все чаще бывает, что в полдень солнечные электростанции предлагают больше энергии, чем требуется, но в вечерние часы потребность в электричестве оказывается выше, чем может предложить возобновляемая энергия, и здесь вступают в игру газовые электростанции.

Когда газовые электростанции начинают работать, это становится дорогим для потребителей. Согласно данным ACER, в 2019 году газовые станции генерировали электричество по средней цене 49 евро за МВтч, а в 2024 году эта цена выросла до 104 евро за МВтч.

Угольные электростанции могли бы предоставлять дополнительные мощности на рынок, но с их закрытием в Европе природный газ стал единственной альтернативой возобновляемым источникам энергии.