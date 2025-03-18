Эксперт: пора менять Windows 10 - система устарела и небезопасна

«Переход на Windows 11 – это стратегический шаг, который в долгосрочной перспективе влияет на безопасность компании, эффективность работы и оптимизацию расходов на инфотехнологию», – поясняет руководитель группы управления ИТ-услугами Telia Алар Курвитс.

По его словам, большинство компаний знают, что расширенная поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года, однако многие планируют заняться обновлением только осенью. Такой подход сопряжен с серьезными рисками.

С 14 октября 2025 года Microsoft прекратит официальную поддержку Windows 10, включая выпуск обновлений безопасности, новых функций и техническую поддержку, напоминает Департамент государственных информационных систем.

Риски устаревшей системы

После завершения поддержки Windows 10 компании, продолжающие использовать устаревшую систему, станут более уязвимыми для вредоносного ПО и кибератак, что может привести к утечке данных и сбоям в работе IT-инфраструктуры.

Кроме того, новое оборудование может оказаться несовместимым с устаревшей операционной системой, что приведет к замедлению работы и техническим проблемам.

«Администрирование Windows 10 после окончания поддержки станет сложнее и дороже по сравнению со стандартным циклом поддержки Windows 11», – отмечает Алар Курвитс.

Помимо улучшенных функций безопасности, Windows 11 предлагает более тесную интеграцию с облачными решениями Microsoft, что снижает нагрузку на ИТ-отдел.

«Операционная система оптимизирована для современных процессоров и оборудования, что обеспечивает более быструю загрузку, плавную работу, энергоэффективность и лучшую поддержку гибридного формата работы», – подчеркивает эксперт.