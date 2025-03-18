Переход на операционную систему Windows 11 следует начинать уже в первой половине этого года, чтобы организовать его поэтапно и избежать сбоев в критически важных бизнес-процессах, cоветует ИТ-эксперт Алар Курвитс.
Эксперт: пора менять Windows 10 - система устарела и небезопасна
«Переход на Windows 11 – это стратегический шаг, который в долгосрочной перспективе влияет на безопасность компании, эффективность работы и оптимизацию расходов на инфотехнологию», – поясняет руководитель группы управления ИТ-услугами Telia Алар Курвитс.
По его словам, большинство компаний знают, что расширенная поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года, однако многие планируют заняться обновлением только осенью. Такой подход сопряжен с серьезными рисками.
С 14 октября 2025 года Microsoft прекратит официальную поддержку Windows 10, включая выпуск обновлений безопасности, новых функций и техническую поддержку, напоминает Департамент государственных информационных систем.
Риски устаревшей системы
После завершения поддержки Windows 10 компании, продолжающие использовать устаревшую систему, станут более уязвимыми для вредоносного ПО и кибератак, что может привести к утечке данных и сбоям в работе IT-инфраструктуры.
Кроме того, новое оборудование может оказаться несовместимым с устаревшей операционной системой, что приведет к замедлению работы и техническим проблемам.
«Администрирование Windows 10 после окончания поддержки станет сложнее и дороже по сравнению со стандартным циклом поддержки Windows 11», – отмечает Алар Курвитс.
Помимо улучшенных функций безопасности, Windows 11 предлагает более тесную интеграцию с облачными решениями Microsoft, что снижает нагрузку на ИТ-отдел.
«Операционная система оптимизирована для современных процессоров и оборудования, что обеспечивает более быструю загрузку, плавную работу, энергоэффективность и лучшую поддержку гибридного формата работы», – подчеркивает эксперт.
Еще один важный фактор – возможные проблемы совместимости. Отказ от обновления повышает вероятность того, что новая программная среда окажется несовместимой со старыми версиями ОС, что может затормозить развитие компании.
Почему переход важно начать сейчас
Начало перехода весной или летом дает компаниям несколько ключевых преимуществ.
«Ранние действия обеспечивают достаточный запас времени для решения технических вопросов. Если в процессе обновления обнаружатся проблемы совместимости с критически важными приложениями, у компании останется время на поиск решений до окончания поддержки Windows 10», – поясняет Курвитс.
Осень традиционно является загруженным периодом для ИТ-отделов, поэтому заблаговременный переход оставит больше времени для обучения сотрудников, тестирования системы и устранения возможных проблем без риска для ключевых бизнес-процессов.
Подготовка к переходу должна начинаться с анализа существующей ИТ-инфраструктуры.
«Необходимо убедиться, что оборудование соответствует системным требованиям Windows 11, а затем протестировать совместимость новой операционной системы с критически важными приложениями. Оптимальный подход – поэтапное внедрение, чтобы избежать серьезных сбоев в работе», – советует эксперт.
Два пути перехода
Существует два способа обновления – Clean Install и In-Place Upgrade.
Clean Install – это полная переустановка системы с удалением всех данных. Этот метод подходит для устаревших устройств или в случае необходимости чистой и оптимизированной установки.
In-Place Upgrade позволяет обновить Windows 10 до Windows 11 без потери данных и настроек. Такой вариант подходит для организаций, где оборудование уже совместимо с Windows 11 и критически важные приложения работают без сбоев.
По словам Алара Курвитса, правильное планирование обновления поможет компаниям избежать рисков и обеспечить бесперебойную работу ИТ-систем.