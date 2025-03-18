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Пресс-конференция правительства «Наша цель – предотвратить войну»: Эстония увеличит расходы на оборону до 5% от ВВП (2)

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Во вторник в 12:00 премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») и министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) представят план по увеличению инвестиций в оборону Эстонии. 

Postimees будет вести прямую трансляцию с пресс-конференции, которая начнется в полдень.

Сегодня утром члены правительства собрались, чтобы обсудить ситуацию в области безопасности, развитие военных возможностей Эстонии и соответствующие планы защиты НАТО.

Будут заслушаны военные рекомендации командующего Силами бороны Андруса Мерило.

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