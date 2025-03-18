Во вторник в 12:00 премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») и министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) представят план по увеличению инвестиций в оборону Эстонии.