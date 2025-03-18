«Только благодаря США французы сегодня не говорят по-немецки», - подчеркнула представитель президента США Дональда Трампа, добавив, что французы «должны быть очень благодарны» за это Штатам.

Как поясняет агентство AFP, подобным комментарием пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пожелала напомнить о роли США в освобождении Франции от нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Рафаэля Глюксмана Ливитт назвала при этом «никому не известным французским политиком низкого ранга».

Требование к США вернуть статую Свободы

16 марта евродепутат Глюксман, являющийся сопредседателем левоцентристской партии Place Publique, заявил, что нынешняя администрация и президент США Дональд Трамп показывают своими решениями, что ценности свободы им не близки, а значит, им следует вернуть статую Свободы Франции.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», - констатировал он, обращаясь к американцам.

В своей речи активно поддерживающий Украину Глюксман осудил Вашингтон за сближение с Москвой.

По его словам, США «решили встать на сторону тиранов».

Кроме того, французский политик раскритиковал администрацию Трампа за увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе.

Символ надежды на лучшую жизнь

Статуя Свободы была создана во Франции под руководством скульптора Огюста Бартольди.

Она стала подарком США от Франции в честь столетия Войны за независимость США, в которой французы поддержали американцев.

Медная статуя высотой 46 метров была открыта в 1886 году на Острове Свободы в Нью-Йорке.

Для миллионов иммигрантов, которые когда-то ожидали разрешения на въезд в США на соседнем острове Эллис-Айленд, она символизировала надежду на лучшую жизнь, отмечает AFP.