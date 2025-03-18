Водитель Lux Express проезжает в среднем 65 000 километров в год

В прошлом году один из водителей Lux Express проехал целых 85 000 километров - это эквивалентно двум кругам вокруг Земли!

В компании работают 174 водителя, из которых 161 - мужчины и 13 - женщины. Средний возраст водителей составляет 54 года, а самому молодому сотруднику всего 25 лет.

Самое популярное имя среди водителей - Сергей, а самые «праздничные» месяцы - ноябрь, когда у большинства водителей компании выпадает день рождения.