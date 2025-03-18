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Водитель Lux Express проезжает в среднем 65 000 километров в год

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Автобус Lux Express. Фото несет иллюстративный характер.
Автобус Lux Express. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Sille Annuk

Согласно статистике автобусной компании Lux Express, их водители в среднем проезжают 65 000 километров в год.

В прошлом году один из водителей Lux Express проехал целых 85 000 километров - это эквивалентно двум кругам вокруг Земли!

В компании работают 174 водителя, из которых 161 - мужчины и 13 - женщины. Средний возраст водителей составляет 54 года, а самому молодому сотруднику всего 25 лет.

Самое популярное имя среди водителей - Сергей, а самые «праздничные» месяцы - ноябрь, когда у большинства водителей компании выпадает день рождения.

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