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Из-за поведения пассажиров самолет вернулся в аэопорт после десяти часов полета

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Фото статьи
Фото: BoeingMan777/Shutterstock

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший на минувшей неделе из американского города Чикаго в индийскую столицу Дели, примерно через десять часов после взлета - над Гренландией - отправился обратно в Соединенные Штаты. Позже было обнаружено, что пилотов к совершению такого маневра вынудили действия пассажиров, пишет rus.tvnet.lv.

Экипаж самолета принял решение вернуться в Чикаго после того, как пассажиры заблокировали туалеты пластиковыми пакетами и предметами одежды.

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