После десяти часов полета из-за поведения пассажиров самолет вернулся в аэропорт

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший на минувшей неделе из американского города Чикаго в индийскую столицу Дели, примерно через десять часов после взлета - над Гренландией - отправился обратно в Соединенные Штаты. Позже было обнаружено, что пилотов к совершению такого маневра вынудили действия пассажиров, пишет rus.tvnet.lv.