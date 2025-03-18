Новая масштабная выставка в Fotografiska приоткрывает двери в мир классика фотоискусства Эллиотта Эрвитта

Эта ретроспективная выставка - наша дань уважения легендарному фотографу Эллиотту Эрвитту. Он обладал уникальной способностью оказываться в нужном месте в нужное время. В его работах, на которых чаще всего запечатлены сцены из повседневной жизни, эмоциональность и юмористический подход сочетаются с теплотой и глубоким смыслом. Наряду со знаменитыми черно-белыми фотографиями, на выставке можно увидеть как цветные снимки более позднего периода, так и некоторые малоизвестные работы. По случаю открытия выставки 20 и 21 марта в музее пройдут встречи и экскурсии с близким другом фотографа Дугласом Слоуном. Экспозиция будет открыта до конца августа этого года.

Эллиотт Эрвитт родился в Париже в семье русско-еврейских иммигрантов. Его детство прошло в Милане, но в 1939 году семье пришлось уехать в США. Будучи подростком, он жил в Голливуде и уже тогда начал снимать портреты местных жителей. В 1948 году в возрасте 20 лет юноша переехал в Нью-Йорк, где стал ходить на курсы киноискусства и познакомился с видными фотографами Эдвардом Стайхеном и Робертом Капой. Последний из них был сооснователем фотоагентства Magnum Photos.