На этой неделе в Fotografiska открывается ретроспективная выставка «Ироничный и трогательный мир Эллиотта Эрвитта», которая охватывает семь десятилетий творческого пути корифея фотографии Эллиотта Эрвитта (1928-2023). На ней представлены более ста работ, которые знакомят эстонскую публику с полным юмора и задора визуальным языком Эрвитта и считаются эталоном уличной фотографии.
Новая масштабная выставка в Fotografiska приоткрывает двери в мир классика фотоискусства Эллиотта Эрвитта
Эта ретроспективная выставка - наша дань уважения легендарному фотографу Эллиотту Эрвитту. Он обладал уникальной способностью оказываться в нужном месте в нужное время. В его работах, на которых чаще всего запечатлены сцены из повседневной жизни, эмоциональность и юмористический подход сочетаются с теплотой и глубоким смыслом. Наряду со знаменитыми черно-белыми фотографиями, на выставке можно увидеть как цветные снимки более позднего периода, так и некоторые малоизвестные работы. По случаю открытия выставки 20 и 21 марта в музее пройдут встречи и экскурсии с близким другом фотографа Дугласом Слоуном. Экспозиция будет открыта до конца августа этого года.
Эллиотт Эрвитт родился в Париже в семье русско-еврейских иммигрантов. Его детство прошло в Милане, но в 1939 году семье пришлось уехать в США. Будучи подростком, он жил в Голливуде и уже тогда начал снимать портреты местных жителей. В 1948 году в возрасте 20 лет юноша переехал в Нью-Йорк, где стал ходить на курсы киноискусства и познакомился с видными фотографами Эдвардом Стайхеном и Робертом Капой. Последний из них был сооснователем фотоагентства Magnum Photos.
Профессиональная карьера Эрвитта стартовала в 1949 году, когда, вооружившись камерой Rolleiflex, он поехал снимать во Францию и Италию. В 1953 году Роберт Капа пригласил его стать членом Magnum Photos. В конце 1960-х годов он в течение трех лет был президентом Magnum. Эрвитт сделал выдающуюся карьеру, снимая для глянцевых журналов, делая репортажи и рекламные материалы. Продолжая заниматься фотографией, Эрвитт обратился к кинематографу: в 1970-х он снял несколько документальных фильмов, а в 1980-х - 18 комедийных фильмов для HBO.
Он фотографировал жизнь в Белом доме, где в его объектив попали и президент Никсон, и скорбящая по убитому мужу Жаклин Кеннеди. В архиве Эрвитта множество снимков знаменитостей: Мэрилин Монро, Грейс Келли, Энди Уорхол и других.
По словам руководительницы выставочных проектов Fotografiska Маарьи Лоорентс, Эрвитт обладал редким даром показывать серьезные темы и глубокие переживания через призму юмора. «Эллиотт запечатлевал жизнь во всем ее многообразии, мастерски подлавливая удивительные моменты. Он не относился к моделям свысока - напротив, будь то человек или собака, он всегда ставил их выше себя, а это признак большого художника. Мы давно мечтали о том, чтобы организовать в Таллинне его масштабную выставку, и мы счастливы, что открываем весенний сезон в Fotografiska показом работ Эрвитта», - поделилась Лоорентс.
Вернисаж пройдет 20 марта, начало в 19:00: о жизни и работе фотографа расскажет режиссер Дуглас Слоун, также он покажет свой короткий документальный фильм об Эрвитте. По обычному билету выставку можно будет посетить начиная с 21 марта. В этот же день в 18:00 Дуглас Слоун проведет экскурсию.
Помимо этого, сейчас в Fotografiska можно увидеть работы легендарного спортивного фотожурналиста Лембита Пеэгеля «В отражении Пеэгеля», которые повествуют об истории эстонского спорта 1970-1990-х годов и некоторых более поздних знаковых событиях. Также можно посетить выставку «Белые ночи в Стране чудес» всемирно известного в сфере уличной фотографии и моды автора китайского происхождения Фена Ли, который смотрит на современное общество через призму сюрреализма. Обе экспозиции открыты до 18 мая.
Выставку «Ироничный и трогательный мир Эллиотта Эрвитта» курируют глава отдела международных выставок Fotografiska Джессика Ярл и руководитель выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс совместно с местной командой и Magnum Photos.