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Болгарский футбольный клуб почтил минутой молчания… живого футболиста

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Футбольный мяч, иллюстративное фото.
Футбольный мяч, иллюстративное фото. Фото: Zac Goodwin

Накануне матча между болгарскими футбольными клубами «Арда» и «Левски» была объявлена минута молчания в память о 78-летнем бывшем игроке «Арды» Петко Ганчеве.

Однако, как оказалось, Ганчев в итоге оказался жив и клуб попал в крайне неловкую ситуацию.После матча «Арда» сообщила, что ее дезинформировали о смерти экс-футболиста.

«Руководство клуба «Арда» хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку клубу Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и радоваться успехам «Арды», - говорится в заявлении клуба в Facebook.

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