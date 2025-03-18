Казино с эстонской лицензией нарушают правила игры в Финляндии

Если в Эстонии не видят особой проблемы в том, что лицензированные здесь онлайн-казино работают на финском рынке, то в Финляндии к этому относятся иначе.

Местная полиция называет деятельность зарегистрированных в Эстонии казино «нелегальной»​.

Финляндия – одна из немногих стран Европейского союза, где монополию на азартные игры, включая онлайн-казино, удерживает государство.

Единственной компанией, имеющей право предлагать такие услуги, является государственная фирма Veikkaus.

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Финские пивовары готовятся к забастовке

Как ранее сообщал Postimees, в Финляндии пивоваренные компании планируют начать забастовку. Если урегулировать трудовой спор при посредничестве государственного примирителя не удастся, крупнейшие пивоварни Финляндии приостановят работу.

Забастовка затронет крупнейших производителей пива – Hartwall, Olvi и Sinebrychoff – и начнется в воскресенье, если стороны не придут к соглашению.

Акция протеста продлится с воскресного вечера до вечера пятницы и охватит около тысячи работников.

Предупреждение о забастовке также дали крупные мясоперерабатывающие и пищевые предприятия Apetit, Atria HK, Pouttu, Saarioinen и Snellman.

Причиной протестов стали недовольство уровнем заработной платы и условиями труда.