Украинский силач Алексей Новиков побил мировой рекорд на турнире в Испании.
Видео ⟩ Самый сильный человек в мире установил новый мировой рекорд
В становой тяге с высоты 18 дюймов (около 45,7 см) и без какого-либо дополнительного снаряжения, он поднял штангу весом 550 кг.
«Рекорд установлен. Спасибо всем, кто помогал, кто болел, всем спасибо, это было круто, я получил много эмоций и рад был разделить со всеми вами. Спасибо за поздравления, очень приятно, все кто верили и поддерживали на всем пути также спасибо. Что еще могу сказать, поздравляю всех нас с событием в спорте — новый рекорд мира для фанов спорта», — написал Алексей.
29-летний Алексей Новиков в июле 2022 года защитил титул чемпиона Strongman Classic, а в 2020 году украинец стал сильнейшим человеком в мире.