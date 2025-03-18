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Видео Самый сильный человек в мире установил новый мировой рекорд

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Скриншот из Instagram Алексея Новикова; момент, когда силач устанавливает мировой рекорд.
Скриншот из Instagram Алексея Новикова; момент, когда силач устанавливает мировой рекорд. Фото: Instagram

Украинский силач Алексей Новиков побил мировой рекорд на турнире в Испании.

В становой тяге с высоты 18 дюймов (около 45,7 см) и без какого-либо  дополнительного снаряжения, он поднял штангу весом 550 кг.

«Рекорд установлен. Спасибо всем, кто помогал, кто болел, всем спасибо, это было круто, я получил много эмоций и рад был разделить со всеми вами. Спасибо за поздравления, очень приятно, все кто верили и поддерживали на всем пути также спасибо. Что еще могу сказать, поздравляю всех нас с событием в спорте — новый рекорд мира для фанов спорта», — написал Алексей.

29-летний Алексей Новиков в июле 2022 года защитил титул чемпиона Strongman Classic, а в 2020 году украинец стал сильнейшим человеком в мире.

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