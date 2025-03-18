В газете Eesti Päevaleht была опубликована статья ведущего адвоката Карри Гинтера под названием «Давайте покажем, что мы не общество штрафов». Я высоко ценю мнение этого юриста, однако, скорее всего, его слова останутся без внимания, пишет Уно Айнсоо.
МНЕНИЕ ⟩ Неужели госслужащий не способен сохранять человечность?
Люди меняются в зависимости от того, в каком окружении они находятся. Человечность, которой и так было немного, исчезает, когда человек занимает высокую должность. Он начинает наслаждаться своей властью. Конечно, бывают исключения, но они редки и только подтверждают правило. Например, проверка билетов в общественном транспорте, полиция, скрывающаяся в кустах и так далее. Почему это так, должны изучать психологи. Возможно, это помогло при обучении полицейских.
Недавно я сам испытал, как работает общество штрафов. Конечно, правила и законы должны исполняться. И угроза наказания должна дисциплинировать людей. Обычные люди, особенно пожилые, часто могут что-то забыть. В таких случаях, когда это первый проступок, важно проявить человеческое отношение, а не следовать правилам без исключений. Насколько я помню, раньше существовали предупреждения и более мягкие наказания. Все зависит от того, кто принимает решение, ведь некоторые люди любят пользоваться своей властью и распоряжаться судьбами других.
История была простая. Я превысил скорость в своей родной деревне. Уже почти выехал из населенного пункта, и нога сама по себе стала давить на газ. И вот за кустами стояла довольная девушка в полицейской форме, а ее машина была спрятана вдалеке. Одна. По должности - местный участковый инспектор.
Видимо, ей было скучно или у нее были планы на штрафы. В любом случае, она похвасталась, что я стал уже четвертым. В протоколе, составление которого заняло около часа, было указано, что я превысил скорость на грани «неправомерного» превышения, и в отношении меня вынесли уголовное решение. Я попросил прощения и смягчения наказания, но мне было отказано. Инспектор не сделала ничего неправильного. Она просто использовала свою власть по максимуму.
Я прочитал на сайте местного самоуправления, что задачей участкового инспектора является выявление проблем, нарушающих безопасность в обществе. Но как я мог нарушить общественный порядок, если ни передо мной, ни за мной не было ни машин, ни людей?
Только я за рулем и полицейский, прячущийся в кустах. Было бы вполне уместно сделать какое-то послабление, ограничившись, например, административным правонарушением. Но нет. Встреча завершилась скрытым намеком, что теперь я целый год буду «на карантине». Кстати, за тот час, пока я ждал оформления протокола, мимо нас проехало около двадцати транспортных средств, которые все остались без проверки. И мы не знаем, что еще происходило в это время в волости.
Наверняка у многих были похожие ситуации. Мне не жалко себя. Не оспариваю, заплачу штраф и буду внимательнее в следующий раз. Но мне жаль людей, которые слишком рьяно выполняют свою работу. Ведь все мы знаем, к чему может привести чрезмерная рьяность.
Желаю Карри Гинтеру успеха в борьбе за правое дело.