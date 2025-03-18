МНЕНИЕ Неужели госслужащий не способен сохранять человечность?

Люди меняются в зависимости от того, в каком окружении они находятся. Человечность, которой и так было немного, исчезает, когда человек занимает высокую должность. Он начинает наслаждаться своей властью. Конечно, бывают исключения, но они редки и только подтверждают правило. Например, проверка билетов в общественном транспорте, полиция, скрывающаяся в кустах и так далее. Почему это так, должны изучать психологи. Возможно, это помогло при обучении полицейских.

Недавно я сам испытал, как работает общество штрафов. Конечно, правила и законы должны исполняться. И угроза наказания должна дисциплинировать людей. Обычные люди, особенно пожилые, часто могут что-то забыть. В таких случаях, когда это первый проступок, важно проявить человеческое отношение, а не следовать правилам без исключений. Насколько я помню, раньше существовали предупреждения и более мягкие наказания. Все зависит от того, кто принимает решение, ведь некоторые люди любят пользоваться своей властью и распоряжаться судьбами других.

История была простая. Я превысил скорость в своей родной деревне. Уже почти выехал из населенного пункта, и нога сама по себе стала давить на газ. И вот за кустами стояла довольная девушка в полицейской форме, а ее машина была спрятана вдалеке. Одна. По должности - местный участковый инспектор.