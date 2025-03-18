АНАЛИЗ Бесконечное дежавю: спор о боеприпасах вновь сделал Ханно Певкура мишенью для критики

Очередной эпизод конфликта, вспыхивающего в сфере обороны каждые несколько месяцев, развернулся в воскресенье после полудня.
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Однако трейлером этого эпизода стало заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, где генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар отчитывался о закупке боеприпасов на 1,6 миллиарда евро. Главный вывод, который из этого сделал председатель комиссии и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу: спустя более полугода после принятия решения о финансировании государство заключило контракты ровно на ноль евро.