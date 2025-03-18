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АНАЛИЗ Бесконечное дежавю: спор о боеприпасах вновь сделал Ханно Певкура мишенью для критики

Перевод: Ева Ойжинская
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Министр обороны Ханно Певкур и генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар представили обзор закупки боеприпасов.
Министр обороны Ханно Певкур и генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар представили обзор закупки боеприпасов. Фото: Martin Pedaja

Очередной эпизод конфликта, вспыхивающего в сфере обороны каждые несколько месяцев, развернулся в воскресенье после полудня.

Однако трейлером этого эпизода стало заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, где генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар отчитывался о закупке боеприпасов на 1,6 миллиарда евро. Главный вывод, который из этого сделал председатель комиссии и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу: спустя более полугода после принятия решения о финансировании государство заключило контракты ровно на ноль евро.

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) едва успел ответить на критику, как бывший канцлер Минобороны и генеральный директор оборонной компании Frankenburg Technologies Кусти Сальм написал в комментариях Facebook: «Хуже всего то, что это правда. Я проверил - действительно не закуплено ни одного боеприпаса на новые средства». А на следующий день он опубликовал уже более детальное описание различных видов боеприпасов (системы ПВО, артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS) и намекнул, что министр обороны фактически саботирует процесс, устраивая так называемую итальянскую забастовку.

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