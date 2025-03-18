АНАЛИЗ Бесконечное дежавю: спор о боеприпасах вновь сделал Ханно Певкура мишенью для критики

Однако трейлером этого эпизода стало заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, где генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар отчитывался о закупке боеприпасов на 1,6 миллиарда евро. Главный вывод, который из этого сделал председатель комиссии и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу: спустя более полугода после принятия решения о финансировании государство заключило контракты ровно на ноль евро.

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) едва успел ответить на критику, как бывший канцлер Минобороны и генеральный директор оборонной компании Frankenburg Technologies Кусти Сальм написал в комментариях Facebook: «Хуже всего то, что это правда. Я проверил - действительно не закуплено ни одного боеприпаса на новые средства». А на следующий день он опубликовал уже более детальное описание различных видов боеприпасов (системы ПВО, артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS) и намекнул, что министр обороны фактически саботирует процесс, устраивая так называемую итальянскую забастовку.