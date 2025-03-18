Вт, 18.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

У грузовика на ходу отсоединился прицеп: движение затруднено

Copy
Авария с участием грузовика в Вильянди.
Авария с участием грузовика в Вильянди. Фото: Elmo Riig

Во вторник днем на Рижском шоссе в Вильянди у большого грузовика отсоединился прицеп. Это вызвало перебои в движении на одной из главных дорог города.

Водитель грузовика и рабочие, пришедшие ему на помощь, отказались комментировать произошедшее изданию Sakala. Они сосредоточились на том, чтобы вновь прикрепить прицеп к грузовику и нормализовать ситуацию.

Поскольку грузовик перекрывал часть дороги, движение в одном направлении было временно затруднено.

Авария с участием грузовика в Вильянди.
Авария с участием грузовика в Вильянди. Фото: Elmo Riig
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх