Во вторник днем на Рижском шоссе в Вильянди у большого грузовика отсоединился прицеп. Это вызвало перебои в движении на одной из главных дорог города.
У грузовика на ходу отсоединился прицеп: движение затруднено
Водитель грузовика и рабочие, пришедшие ему на помощь, отказались комментировать произошедшее изданию Sakala. Они сосредоточились на том, чтобы вновь прикрепить прицеп к грузовику и нормализовать ситуацию.
Поскольку грузовик перекрывал часть дороги, движение в одном направлении было временно затруднено.