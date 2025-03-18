Полиция ошибочно назначила четыре штрафа за превышение скорости

Как рассказал начальник полиции Йыхви, Никита Головин, проверка была частью обычного контроля за движением. «При измерении скорости на улице Ныльва, полицейские не учли актуальные ограничения скорости и ошибочно использовали старый лимит в 30 км/ч. На самом деле, на этой улице разрешено движение со скоростью до 50 км/ч. Мы узнали о своей ошибке только 17 марта, и теперь аннулируем все четыре штрафа, выданных накануне», - пояснил Головин.