В воскресенье, 16 марта, патруль полиции в Йыхви, который проводил проверку на улице Ныльва в поселке Тойла, наложил четыре штрафа за превышение скорости. Однако оказалось, что эти штрафы были ошибочными и уже аннулированы.
Полиция ошибочно назначила четыре штрафа за превышение скорости
Как рассказал начальник полиции Йыхви, Никита Головин, проверка была частью обычного контроля за движением. «При измерении скорости на улице Ныльва, полицейские не учли актуальные ограничения скорости и ошибочно использовали старый лимит в 30 км/ч. На самом деле, на этой улице разрешено движение со скоростью до 50 км/ч. Мы узнали о своей ошибке только 17 марта, и теперь аннулируем все четыре штрафа, выданных накануне», - пояснил Головин.
«Мы уже связались с водителями, на которых были наложены штрафы, и разъяснили им, что платить за них не нужно. Все штрафы отменены. Это была человеческая ошибка, и мы обязательно сделаем выводы, чтобы в будущем таких ситуаций не возникало. Также начата служебная проверка», - добавил начальник полиции Йыхви.