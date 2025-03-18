В этом году программа «Безопасный путь в школу» улучшит маршруты для четверти столичных учеников

В первую очередь были разработаны решения для Таллиннской основной школы Махтра и Таллиннской Мустамяэской гимназии. Они помогли сделать прилегающую территорию более удобной и создать безопасный маршрут от остановок общественного транспорта до школьного здания.

Кроме того, за последние полгода в сотрудничестве со школами были улучшены меры по повышению безопасности дорожного движения у 17 учебных заведений. В числе оперативных мер, реализуемых в рамках проекта: повышение безопасности пешеходных переходов, установка новых искусственных неровностей на дорогах, сужение перекрестков и создание четко обозначенных пешеходных маршрутов.

Кроме того, для родительских автомобилей организуются безопасные зоны высадки детей, расположенные на небольшом удалении от школ. Благодаря этому интенсивность дорожного движения непосредственно перед учебными заведениями снижается, а у детей, прибывающих на автомобилях, появляется возможность пройти часть пути пешком.

Руководитель проекта «Безопасный путь в школу» и специалист Департамента городского планирования Таллинна Леэне Корп отметила, что изменения в организации дорожного движения позволяют оперативно повысить уровень безопасности, ведь детям нужна комфортная и защищенная школьная среда уже сегодня, каждый день.

«Мы применяем решения, которые позволяют быстро внедрять и тестировать различные меры по организации движения еще до масштабной реконструкции уличного пространства. Такой подход делает будущие инвестиции более продуманными, так как мы уже обладаем практическим опытом и знаем, какие меры действительно работают», - отметила Корп.

В этом году в рамках программы «Безопасный путь в школу» будут проведены работы, которые сделают территорию вокруг школ безопаснее для почти четверти учеников Таллинна. В долгосрочной перспективе планируется обновить уличное пространство у всех школ города.