Таллинн инициировал проект «Безопасный путь в школу», цель которой - сделать уличное пространство вокруг всех городских школ более удобным для самостоятельного передвижения детей. Помимо повышения безопасности на дорогах, программа направлена на улучшение качества городской среды, чтобы мотивировать детей больше двигаться и проводить время на свежем воздухе.
В этом году программа «Безопасный путь в школу» улучшит маршруты для четверти столичных учеников
В этом году полностью преобразится территория вокруг двух школ, а безопасность передвижения будет улучшена у 17 школ, что положительно скажется на пути почти четверти учащихся столицы.
По данным Института развития здоровья, большинство учеников 1-7 классов в Таллинне добираются до школы самостоятельно - 38% школьников ходят пешком, 31% пользуются общественным транспортом. Среди тех, кого родители утром привозят на машине (37%), почти половина после занятий возвращается домой самостоятельно (17%).
Однако окружающая среда многих школ остается небезопасной для тех, кто передвигается пешком или на велосипеде. Наиболее распространенные проблемы включают опасные переходы, отсутствие выделенных пешеходных зон и нехватку удобных мест для высадки детей из автомобилей. Кроме того, рядом со школами не хватает общественных пространств, где дети могли бы активно проводить время.
Вице-мэр Таллинна по вопросам городского планирования Мадле Липпус подчеркнула, что повышение безопасности вблизи школ - важный шаг к улучшению общей дорожной обстановки. Помимо этого, создание условий для активного передвижения детей положительно влияет на их физическое и психологическое благополучие.
«Возможность самостоятельно и активно передвигаться, а также проводить время на улице с друзьями помогает предотвратить многие проблемы со здоровьем. Исследования показывают, что эстонские дети часто сталкиваются с лишним весом, а также подвержены повышенному риску тревожных и депрессивных расстройств. В обоих случаях развитие самостоятельной активности является эффективной мерой профилактики. Улучшение территории вокруг школ, адаптация инфраструктуры, дающая возможность двигаться безопасно, - это прекрасная возможность улучшить повседневную жизнь сразу многих детей», - сказала Липпус.
В первую очередь были разработаны решения для Таллиннской основной школы Махтра и Таллиннской Мустамяэской гимназии. Они помогли сделать прилегающую территорию более удобной и создать безопасный маршрут от остановок общественного транспорта до школьного здания.
Кроме того, за последние полгода в сотрудничестве со школами были улучшены меры по повышению безопасности дорожного движения у 17 учебных заведений. В числе оперативных мер, реализуемых в рамках проекта: повышение безопасности пешеходных переходов, установка новых искусственных неровностей на дорогах, сужение перекрестков и создание четко обозначенных пешеходных маршрутов.
Кроме того, для родительских автомобилей организуются безопасные зоны высадки детей, расположенные на небольшом удалении от школ. Благодаря этому интенсивность дорожного движения непосредственно перед учебными заведениями снижается, а у детей, прибывающих на автомобилях, появляется возможность пройти часть пути пешком.
Руководитель проекта «Безопасный путь в школу» и специалист Департамента городского планирования Таллинна Леэне Корп отметила, что изменения в организации дорожного движения позволяют оперативно повысить уровень безопасности, ведь детям нужна комфортная и защищенная школьная среда уже сегодня, каждый день.
«Мы применяем решения, которые позволяют быстро внедрять и тестировать различные меры по организации движения еще до масштабной реконструкции уличного пространства. Такой подход делает будущие инвестиции более продуманными, так как мы уже обладаем практическим опытом и знаем, какие меры действительно работают», - отметила Корп.
В этом году в рамках программы «Безопасный путь в школу» будут проведены работы, которые сделают территорию вокруг школ безопаснее для почти четверти учеников Таллинна. В долгосрочной перспективе планируется обновить уличное пространство у всех школ города.