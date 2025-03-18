Сегодня в 12:40 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в местечке Вяймела в волости Выру. Там столкнулись три автомобиля.
После столкновения трех машин полиция частично перекрыла дорогу, двум водителям оказали медпомощь на месте ДТП
После аварии медики осмотрели на месте происшествия водителей двух машин, третий водитель не пострадал, сообщила примерно в 13:15 представитель Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
Она добавила, что из-за аварии дорога на месте происшествия была частично перекрыта. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.