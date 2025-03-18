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После столкновения трех машин полиция частично перекрыла дорогу, двум водителям оказали медпомощь на месте ДТП

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Выруская скорая помощь. Иллюстративное фото.
Выруская скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Сегодня в 12:40 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в местечке Вяймела в волости Выру. Там столкнулись три автомобиля.

После аварии медики осмотрели на месте происшествия водителей двух машин, третий водитель не пострадал, сообщила примерно в 13:15 представитель Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

Она добавила, что из-за аварии дорога на месте происшествия была частично перекрыта. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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