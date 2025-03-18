МИД за три миллиона евро создаст портал для продвижения экспорта

Портал позволит компаниям создавать профили, с учетом интересов целевых стран, на основе которых государство будет предлагать услуги поддержки экспорта.

Разработкой займется компания Trinidad Wiseman OÜ. В министерстве отмечают, что портал сократит административную нагрузку на компании и упростит обмен информацией между государственными учреждениями и бизнесом.

Создание портала финансируется из фондов ЕС и будет доступно для компаний в первом квартале 2026 года.