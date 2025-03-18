Государство начнет удалять из регистра автомобили умерших

То, будет ли автомобиль временно или окончательно исключен из регистра, зависит от даты смерти владельца или ликвидации компании.

Как будут удаляться машины из регистра?

Временное удаление из регистра с 1 января 2026 года:

Если с момента смерти владельца-физического лица прошло не менее одного года;

Если юридическое лицо-владелец было удалено из Коммерческого регистра как минимум месяц назад.

Окончательное удаление из регистра с 1 января 2026 года:

Если с момента смерти владельца-физического лица прошло семь лет;

Если юридическое лицо-владелец было удалено из Коммерческого регистра как минимум год назад.

«Цель поправки – актуализация данных в регистре транспортных средств. В нем не должно оставаться автомобилей без ответственного собственника, который бы нес обязательства, связанные с их владением и использованием», – поясняет глава регистрационного отдела Департамента транспорта Мяртен Сурва.

Что делать владельцам и наследникам?

После временного удаления транспортное средство нельзя использовать для дорожного движения.

«Поэтому в случае смерти владельца-физического лица необходимо оформить смену владельца в авторегистре до истечения одного года с даты смерти. Если этого не сделать в течение семи лет, Департамент транспорта удалит автомобиль из регистра окончательно», – уточняет Сурва.

Если юридическое лицо-владелец прекращает деятельность и исключается из регистра, все принадлежащие ему транспортные средства должны быть проданы или переоформлены до момента закрытия компании.

Если этого не сделать, для проведения любых действий с транспортными средствами компанию придется восстановить в Коммерческом регистре (ликвидированное предприятие юридически не существует, поэтому не может совершать никаких сделок и операций).

Через месяц после удаления компании из Коммерческого регистра ее транспортные средства будут временно удалены из авторегистра. Через год после ликвидации – удалены окончательно.

Регистрация для наследников

Автомобиль, удаленный из регистра, можно зарегистрировать заново, пройдя технический осмотр и оплатив сбор за регистрацию.

«Призываем владельцев таких транспортных средств заранее оформить необходимые документы. Например, если автомобиль не был переоформлен на наследника, это следует сделать, чтобы избежать его автоматического удаления из авторегистра после 1 января 2026 года», – дополняет картину Мяртен Сурва.

При этом наследникам не придется оплачивать регистрационный сбор при оформлении автомобиля на свое имя.