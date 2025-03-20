В ресторанном секторе не прекращается движение: есть заведения, не выдержавшие трудностей и вынужденные закрыться, есть стабильные и год от года набирающие популярность, а есть совсем новые, но быстро ставшие заметными и даже признанными. Об одном таком и пойдет речь.