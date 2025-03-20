В ресторанном секторе не прекращается движение: есть заведения, не выдержавшие трудностей и вынужденные закрыться, есть стабильные и год от года набирающие популярность, а есть совсем новые, но быстро ставшие заметными и даже признанными. Об одном таком и пойдет речь.
Итак, вечер, Пыхья-Таллинн, квартал «Вольта». Добраться сюда можно на такси, на автобусе со стороны Тёэстузе или на трамвае, со стороны улицы Копли. Не самое бойкое место. Иду внутрь квартала. Слева - красивые новые дома, справа - исторический заводской цех без окон и дверей с вовсю идущей реконструкцией. Виден глубокий котлован. Темно и малолюдно.