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Попытка пьяного разогреть обед вызвала в центре эстонского города большой переполох

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Подгоревшая на плите в пайдеском жилом доме пища создала немало хлопот экстренным службам.
Подгоревшая на плите в пайдеском жилом доме пища создала немало хлопот экстренным службам. Фото: Tiit Reinberg / Järva Teataja

В понедельник днем центр Пайде был заполнен машинами экстренных служб, спасательным снаряжением и любопытными прохожими, и все по той причине, что в доме на улице Пикк на плите загорелась еда. Во вторник появилась дополнительная информация об этом инциденте.

17 марта в 15:19 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Пикк сработал датчик Nublu. Соседи сообщили о запахе дыма.

Прибывшие первыми на место инцидента сотрудники охранной фирмы обнаружили в одном из помещений в доме подгоревшую пищу, а также нетрезвого жильца, которого тут же вывели на свежий воздух.

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