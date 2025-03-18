В понедельник днем центр Пайде был заполнен машинами экстренных служб, спасательным снаряжением и любопытными прохожими, и все по той причине, что в доме на улице Пикк на плите загорелась еда. Во вторник появилась дополнительная информация об этом инциденте.
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Попытка пьяного разогреть обед вызвала в центре эстонского города большой переполох
17 марта в 15:19 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Пикк сработал датчик Nublu. Соседи сообщили о запахе дыма.