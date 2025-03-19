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Эстонским стартапам сулят новые заработки из-за укрепления обороны Европы

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Высокотехнологичные компании рассчитывают больше зарабатывать на обороне.
Высокотехнологичные компании рассчитывают больше зарабатывать на обороне. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Базовый уровень эстонского оборонного бюджета в 2026 году вырастет как минимум до 5% от ВВП Эстонии. Новые возможности для развития своего бизнеса благодаря планам по укреплению обороноспособности Европы увидели для себя высокотехнологичные стартапы.

Если еще десять лет назад отрасль оборонной промышленности была уделом крупных игроков, то теперь в этом сегменте есть место компаниям всех размеров. Такой вывод сделали участники конференции Techarena в Стокгольме. Мероприятие было организовано Startup Estonia и Invest Estonia для обсуждения европейского потенциала стартапов, работающих в оборонной промышленности.

По словам министра экономики и промышленности Эстонии Эркки Кельдо, оборонная промышленность стала одной из самых быстрорастущих отраслей в Европе, а война России в Украине создала новые потребности. «Если еще несколько лет назад оборона была исключительно внутренним вопросом, то теперь развитие этой отрасли и ее возможностей обсуждается на уровне ЕС, с сотрудничеством и тесным взаимодействием с нашими союзниками, особенно в Новом Северном регионе», - сказал он.

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