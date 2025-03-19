Эстонским стартапам сулят новые заработки из-за укрепления обороны Европы

Если еще десять лет назад отрасль оборонной промышленности была уделом крупных игроков, то теперь в этом сегменте есть место компаниям всех размеров. Такой вывод сделали участники конференции Techarena в Стокгольме. Мероприятие было организовано Startup Estonia и Invest Estonia для обсуждения европейского потенциала стартапов, работающих в оборонной промышленности.

По словам министра экономики и промышленности Эстонии Эркки Кельдо, оборонная промышленность стала одной из самых быстрорастущих отраслей в Европе, а война России в Украине создала новые потребности. «Если еще несколько лет назад оборона была исключительно внутренним вопросом, то теперь развитие этой отрасли и ее возможностей обсуждается на уровне ЕС, с сотрудничеством и тесным взаимодействием с нашими союзниками, особенно в Новом Северном регионе», - сказал он.