Базовый уровень эстонского оборонного бюджета в 2026 году вырастет как минимум до 5% от ВВП Эстонии. Новые возможности для развития своего бизнеса благодаря планам по укреплению обороноспособности Европы увидели для себя высокотехнологичные стартапы.
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Эстонским стартапам сулят новые заработки из-за укрепления обороны Европы
Если еще десять лет назад отрасль оборонной промышленности была уделом крупных игроков, то теперь в этом сегменте есть место компаниям всех размеров. Такой вывод сделали участники конференции Techarena в Стокгольме. Мероприятие было организовано Startup Estonia и Invest Estonia для обсуждения европейского потенциала стартапов, работающих в оборонной промышленности.