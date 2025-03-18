Таллиннская городская управа утвердила сегодня структурную реформу Департамента муниципальной полиции (МуПо), в результате которой увеличится число патрулей, обеспечивающих порядок в городском пространстве, а также будет создан отдел защиты населения, состоящий из десяти человек. Помимо этого, департамент реорганизует систему контроля билетов в общественном транспорте и сосредоточится на профилактической работе.
Мунципальная полиция увеличит число патрулей в столице
По словам вице-мэра Каареля Оя (Социал-демократическая партия), изменения затронут всю деятельность Департамента муниципальной полиции: «Помимо упорядочения структуры и более четкого управления, ключевая цель реформы - повышение эффективности работы в двух основных направлениях: обеспечение повседневной безопасности и защита населения. Мы проанализировали все функции департамента и вносим изменения, которые позволят действовать более гибко, исключить ненужные процессы и присутствовать в городской среде в большем объеме, оперативнее обеспечивая помощь».
Руководитель МуПо Элари Каземетс подчеркнул, что роль департамента - отвечать потребностям населения: «В этом году Департаменту муниципальной полиции исполнится 22 года, и за это время он проделал впечатляющий путь. Однако мир вокруг нас постоянно меняется, и в связи с этим меняются и ожидания, которые предъявляются к департаменту. Структурные изменения как раз направлены на то, чтобы качественнее и эффективнее предоставлять услуги, спрос на которые возрос в обществе. Мы стремимся быть более заметными в обеспечении общественного порядка, вносить больший вклад в проактивную работу на местном уровне, а также заниматься подготовкой к кризисным ситуациям и профилактическими мероприятиями».
МуПо выполняет функции как контроля, так и профилактики. С апреля основное внимание будет уделяться именно профилактике, в связи с чем структура департамента претерпит изменения, направленные на повышение эффективности работы в этом направлении.
С 1 апреля сектор готовности к кризисам станет отделом защиты населения - предъявляемые к нему ожидания по части поддержки в соответствующей сфере и зона ответственности растут с каждым годом. Благодаря созданию в отделе двух дополнительных служебных мест департамент сможет более эффективно заниматься профилактической работой, повышать информированность населения и улучшать готовность и устойчивость города к возможным кризисам.
Отдел охраны правопорядка (ранее - отдел патрулирования и охраны) больше сосредоточится на обеспечении общественного порядка и решении текущих проблем, возникающих в городе. Отдел больше не будет заниматься услугами внутренней охраны, изменится тактика проверки билетов в общественном транспорте.
С 1 апреля контроль билетов перейдет в зону ответственности обычных патрулей, то есть проверки будут проводиться в зависимости от возможностей ведомства в конкретный момент и распределения задач между патрулями. Данный шаг позволит сделать проверку билетов более эффективной и менее предсказуемой.
Изменения коснутся также отдела рассмотрения обращений и работы в районах: восемь районов Таллинна будут поделены на четыре рабочие зоны. В рамках реформы будет сделан акцент на повышении осведомленности сообщества и профилактической работе в них. В каждом районе останутся опорные пункты, в которых можно обратиться к сотрудникам МуПо.
Обновленная структура департамента основана на принципе разделения ответственности за предоставляемые услуги между профильными подразделениями. Это позволит повысить качество услуг и результативность, а также обеспечивать жителям города более понятную и надежную поддержку.