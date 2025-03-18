Мунципальная полиция увеличит число патрулей в столице

По словам вице-мэра Каареля Оя (Социал-демократическая партия), изменения затронут всю деятельность Департамента муниципальной полиции: «Помимо упорядочения структуры и более четкого управления, ключевая цель реформы - повышение эффективности работы в двух основных направлениях: обеспечение повседневной безопасности и защита населения. Мы проанализировали все функции департамента и вносим изменения, которые позволят действовать более гибко, исключить ненужные процессы и присутствовать в городской среде в большем объеме, оперативнее обеспечивая помощь».

Руководитель МуПо Элари Каземетс подчеркнул, что роль департамента - отвечать потребностям населения: «В этом году Департаменту муниципальной полиции исполнится 22 года, и за это время он проделал впечатляющий путь. Однако мир вокруг нас постоянно меняется, и в связи с этим меняются и ожидания, которые предъявляются к департаменту. Структурные изменения как раз направлены на то, чтобы качественнее и эффективнее предоставлять услуги, спрос на которые возрос в обществе. Мы стремимся быть более заметными в обеспечении общественного порядка, вносить больший вклад в проактивную работу на местном уровне, а также заниматься подготовкой к кризисным ситуациям и профилактическими мероприятиями».

МуПо выполняет функции как контроля, так и профилактики. С апреля основное внимание будет уделяться именно профилактике, в связи с чем структура департамента претерпит изменения, направленные на повышение эффективности работы в этом направлении.