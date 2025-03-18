Президент Эстонии Алар Карис в интервью DW рассказал, боятся ли эстонцы того, что американцы уйдут из стран Балтии, как относятся к России и русским, и какой пример подают Европе.
Президент Карис: более 50 процентов этнических русских готовы защищать Эстонию
О безопасности Эстонии и других стран Балтии на фоне напряженных отношений США и Европы и ситуации вокруг переговоров о прекращении огня в Украине глава рижского бюро DW Юрий Решето побеседовал с президентом Эстонии. Алар Карис ответил и на вопросы о том, опасается ли Эстония того, что американские солдаты могут уйти из Европы, в частности, из стран Балтии? И насколько безопасно сейчас в этих странах, учитывая их соседство с Россией?
DW: Господин президент, давайте начнем с повторного избрания Дональда Трампа. Что вы подумали, когда стало ясно, что он снова победил на выборах в США?
Алар Карис: Что это выбор американского народа - такова была первая мысль. Мы видели президента Трампа и во время его первого срока. Но, конечно, второй отличается от предыдущего. Поэтому было неясно, чего ожидать. И вот прошло уже более 60 дней с тех пор, как он стал президентом. За это время много всего произошло. И то, что приходит из-за Атлантического океана, вызывает смешанные чувства.
- Смешанные чувства. Какого рода?
- Все произошло очень быстро. Вероятно, главная проблема в Европе и в Эстонии, что так много событий происходит одновременно. Просыпаешься утром, а новости уже другие, и начинаешь думать о них, сравнивать с теми, что были вчера, и так далее. Я всегда говорил, что мы должны сохранять спокойствие, быть наготове и внимательно наблюдать за всем происходящим.
- С момента восстановления независимости от Советского Союза в 1990-х годах Эстония делала все, что было в ее силах, чтобы отдалиться от России и сблизиться с Западом. Вы стали членом ЕС и НАТО. Сейчас Дональд Трамп положительно отзывается о России и хочет изменить роль НАТО в Европе. Что вы думаете по этому поводу?
- Честно говоря, я не думаю, что это произойдет. Для США тоже важно присутствие в Европе. Некоторые по ту сторону Атлантики говорят, что США собираются уйти из определенных регионов Европы. Президент Трамп сказал: мы собираемся переместиться из Германии в восточную часть Европы. Но на самом деле ничего не произошло.
Я думаю, НАТО останется здесь, в Европе. С европейской точки зрения это тоже важно. Это важный альянс. Мы, конечно, должны выделять больше ресурсов на оборону. Но, тем не менее, я думаю, мы не в состоянии создать нашу собственную систему обороны в Европе. Поэтому мы делаем это в сотрудничестве, в союзе с НАТО.
- Но есть сообщения, что США хотят вывести своих солдат из стран Балтии. Вы не боитесь за свою безопасность и безопасность Эстонии?
- Мы не боимся. Мы ничего не боимся. Но, конечно, нам следует говорить с НАТО и мы уже говорили с официальными лицами НАТО здесь, в Европе. Они не видят признаков того, что НАТО уходит из Европы. Что мы должны сделать для НАТО, так это выделить больше ресурсов, потому что большая часть денег поступает от США, и это, очевидно, неприемлемо для американцев.
- Хорошо, мы говорим о планах или идеях, но факт в том, что Дональд Трамп уже приостанавливал военную помощь Украине. Что вы думаете по этому поводу?
- Ничего хорошего для Украины в этом нет. И дело не только в приостановке военной помощи. Это подрывает моральный дух украинцев. Вот почему важно, чтобы Европа продолжала поддерживать Украину настолько, насколько это возможно.
«Мы предлагаем выделять на оборону пять процентов ВВП»
- Как насчет морального духа эстонцев?
- Как я уже сказал, мы в состоянии готовности. Эстония выделяет на оборону более трех процентов ВВП, и мы планируем увеличить этот процент. Но важны не столько проценты, столько то, что мы собираемся делать с этими ресурсами. Пять процентов на самом деле следуют из оборонных планов НАТО. Но не только это.
Мы начали обсуждение еще в прошлом году и после заседания Совета национальной безопасности, которое мы провели в этом здании, я предлагаю выделять на оборону пять процентов. Так что дело не в сигнале, полученном из-за Атлантики.
- Я хотел бы поговорить об этих пяти процентах чуть позже. Но сообщают также, что администрация США хочет изменить даже 5-ю статью договора НАТО о коллективной безопасности. Что это будет означать для безопасности Эстонии, если это произойдет?
- Прежде всего, нужно сделать все, чтобы не надо было проверять, как работает эта 5-я статья на практике. То есть мы должны усилить нашу оборону. Но опять же, я не уверен, что это произойдет, потому что однажды, когда США вошли в Афганистан, мы вошли туда с ними.
Так что неправда, что США боятся, что, когда речь пойдет о пятой статье, никто не пойдет за ними. Есть пример из прошлого, когда Эстония и не только Эстония, а более сорока различных стран присоединились к США.
- Вы сказали, что, просыпаясь каждое утро, мы следим за происходящим в США - какой заголовок будет следующим? Можете ли вы вообще положиться на США?
- Другой альтернативы нет. Это означает, что важно наладить наши отношения. Прежде всего - между Украиной и США, Зеленским и президентом Трампом, а также между Европой и США. Это важно. Мы достаточно сильны, а вместе мы еще сильнее. Если вы посмотрите на карту мира, то увидите, что важно сотрудничать и делать что-то вместе, потому что в противном случае радоваться будет нечему, думая о будущем.
- А можете ли вы положиться на НАТО?
- Да, конечно!
- Давайте поговорим об этих пяти процентах. Вы предложили тратить пять процентов ВВП на оборону вместо требуемых двух процентов. Это стало бы рекордом в НАТО. Как вы думаете, эти пять процентов ВВП сделали бы Эстонию более защищенной?
- Что мы делаем? Мы просто подаем пример, потому что для самой маленькой страны пять процентов - это все еще очень небольшая сумма. Но, я полагаю, Европа уже думает о трех процентах, хотя я знаю страны, где на оборону тратят менее двух процентов.
Но, думаю, Европа понимает, что важно выделять больше ресурсов на оборону. И мы уже видим это. И в Германии, вероятно, тоже все изменится, если послушать будущего канцлера. Так что в Германии тоже что-то произойдет.
- Господин президент, ожидается, что ваш сосед, Россия, потратит на оборону и безопасность до 40 процентов бюджета. Достаточно ли двух или даже пяти процентов ВВП в сравнении с этими 40 процентами от общего бюджета России на военные нужды?
- Я всегда привожу такой пример: перед Второй мировой войной мы тратили гораздо больше - 20 процентов на оборону. Но тогда проблема заключалась в отсутствии союзников. Сейчас мы в другой ситуации. Вот почему НАТО чрезвычайно важна для нас и для других дружественных стран.
То есть надо выделять определенные ресурсы на оборону. А также нужны союзники, чтобы защитить себя самого. Совсем недавно Финляндия и Швеция также вступили в НАТО, хотя Финляндия очень хорошо оснащена в военном отношении. Но там понимают, как важно быть членом оборонного альянса под названием НАТО.
- Можете ли вы понять людей, которые обеспокоены, что у них в кармане остается меньше денег из-за пяти процентов, потраченных на пушки и танки?
- Эстонцы понимают, что важно вкладывать деньги в оборону, но, конечно, также важно показывать, куда идут эти деньги. Показывать, что они идут на оборону, а не куда-то еще. И я доверяю нашим генералам, которые точно знают, что нам нужно. Потому что, если вы вкладываете больше, возникает соблазн купить что-то, что лучше. И оно доступно в данный момент. Возможно, мы не нуждаемся в этом оборудовании, но оно может понадобиться в долгосрочной перспективе.
- Но с эстонской экономикой все не слишком хорошо сейчас.
- Становится лучше.
«Более 80 процентов населения Эстонии готовы защищать страну»
- Как вы думаете, от чего эстонский народ готов отказаться ради своей безопасности?
- Сложный вопрос. Никто не хочет ни от чего отказываться, но в эти трудные времена, вероятно, нужно думать скорее о том, чего не делать, чем о том, что делать. И это зависит от решений, принимаемых нашим правительством.
Но, по крайней мере, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, жители Эстонии готовы защищаться. Более 80 процентов нашего населения готовы защищать страну. Так что у нас и у Финляндии этот показатель довольно высок. В других странах Европы цифры намного ниже. И это означает, что люди согласны тратить больше на оборону.
- И жертвовать собой?
- Мы должны избегать войны. Но если вы согласны защищать страну, то это означает, что вы согласны также пожертвовать собой во время войны.
- Поддержали бы вы размещение европейских солдат на границе между Россией и Украиной в качестве потенциальной составляющей мирного соглашения?
- По Украине ряд стран уже приняли решение, потому что Украине нужна определенная безопасность после того, как будет достигнуто перемирие или мирное соглашение. Недавно Дания и некоторые другие страны обсуждали то же самое у себя. Мы еще не решили, отправлять или нет. Но Украине нужна безопасность после заключения мирного соглашения.
- То есть, вы не можете сказать, согласитесь ли вы отправить эстонских солдат в Украину.
- Еще не решено, но обсуждение продолжается.
- ЕС чрезвычайно медлителен и забюрократизирован. Хотели бы вы видеть ЕС более решительным, когда очевидно, что ЕС должен взять на себя ведущую роль в эти трудные времена?
- Да, конечно. У нас 27 членов, и это усложняет задачу. Но мы неоднократно приходили к согласию в трудные времена. Так было во время пандемии COVID - нам удалось прийти к согласию. И, вероятно, сейчас то же самое. Но мы должны сесть и решить, а не спорить. Это важно.
Конечно, при таких соглашениях всегда одни страны будут менее довольны, чем другие. Как вы сказали, мы слишком медлительны. Но мы не можем - как бы это сказать - отказаться от демократии. Потому что автократические страны очень решительны и действуют быстро. Так что мы должны найти баланс.
- Возвращаясь к Эстонии, давайте поговорим о вашей внутренней безопасности. Около 22 процентов населения Эстонии - этнические русские. Угрожает ли это безопасности вашей страны?
- Этнические русские. Население здесь довольно смешанное. Есть этнические русские с эстонским паспортом и с так называемым «серым паспортом», а также граждане России. Так что все перемешано, и даже внутри каждой подгруппы все по-разному. Поэтому в данный момент мы не рассматриваем, как это влияет на безопасность, потому что даже более 50 процентов этих этнических русских согласились защищать Эстонию. Так что мы постоянно наблюдаем за ними и стараемся помочь им интегрироваться в эстонское общество.
- Давайте поговорим о будущем. Поляризация в мире, похоже, усиливается. Насколько, по-вашему, эстонское общество едино перед лицом того, что вскоре может стать новым мировым порядком?
- Очень трудно предсказать будущее, но наш мир - как бы это сказать - основан на верховенстве закона. И ООН должна выполнять свою работу намного лучше. Итак, мир, основанный на правилах, - это фундамент всего. Конечно, я понимаю, что уже есть движение в разных направлениях, но это то, что мы имеем.
«Вся Европа находится рядом с Россией»
- Мы много говорили о Дональде Трампе. Давайте поговорим о Владимире Путине. В Эстонии есть политики, которые открыто поддерживают Путина, и это несмотря на то, что многие эстонцы, возможно, помнят Советский Союз и оккупацию. Учитывая это, как бы вы могли объяснить, почему Путин пользуется поддержкой в Эстонии?
- Вероятно, это зависит от поколения. Я не знаю ни одного политика, который был бы сторонником Путина. Возможно, мой круг общения слишком мал. Но в любом случае, я не вижу политиков, которые были бы на стороне Путина. Но, конечно, старшее поколение испытывает ностальгию по СССР, как, например, некоторые восточные немцы по ГДР. У нас ее немного или нет вообще.
Но есть люди, которые думают, что это были хорошие времена - хотя это неправда. Их меньшинство в эстонском обществе, и, как я уже сказал, это люди старшего поколения, которые смотрят российское телевидение и гораздо легче принимают эту пропаганду.
- В связи с изменениями в Соединенных Штатах, в мировом порядке, видите ли вы какие-либо изменения в обществе здесь, в Эстонии?
- На данный момент я не замечаю никаких изменений. Это не влияет так быстро. Нужно что-то еще, кроме смены президента в Соединенных Штатах.
- Но я слышал, что в некоторых случаях люди покупают недвижимость в Италии…
-…в Испании.
…в Португалии, Испании на юге и уезжают из Эстонии. Вы понимаете, что движет этими людьми?
- Конечно, некоторые боятся больше, чем другие, поэтому стремятся найти более безопасное место в Европе. Но в то же время надо понимать, что вся Европа находится рядом с Россией. Мы все граничим с Россией - не только Эстония, Финляндия и некоторые другие страны, а вся Европа. Так что, если что-то случится - а я надеюсь, что не случится - то вся Европа будет в беде. Поэтому недвижимость в Испании или Италии мало чем поможет.
- Можете ли вы представить когда-нибудь хорошие отношения с Россией?
- Россия находится рядом с нашей границей, и так было на протяжении веков. Мы знаем, чего ожидать. Но, конечно, сосед есть сосед. Но «сосед» не всегда означает «друг». У нас много дружественных соседей: Финляндия, Латвия, Германия и другие.
В мире некоторые страны окружены недружественными соседями. Так что в этом смысле нам повезло, и в данный момент мы знаем, кто является нашим врагом. Так что будем надеяться, что Россия изменится. Но история, честно говоря, не дает особых надежд.