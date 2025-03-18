Президент Карис: более 50 процентов этнических русских готовы защищать Эстонию

Но, думаю, Европа понимает, что важно выделять больше ресурсов на оборону. И мы уже видим это. И в Германии, вероятно, тоже все изменится, если послушать будущего канцлера. Так что в Германии тоже что-то произойдет.

- Господин президент, ожидается, что ваш сосед, Россия, потратит на оборону и безопасность до 40 процентов бюджета. Достаточно ли двух или даже пяти процентов ВВП в сравнении с этими 40 процентами от общего бюджета России на военные нужды?

- Я всегда привожу такой пример: перед Второй мировой войной мы тратили гораздо больше - 20 процентов на оборону. Но тогда проблема заключалась в отсутствии союзников. Сейчас мы в другой ситуации. Вот почему НАТО чрезвычайно важна для нас и для других дружественных стран.

То есть надо выделять определенные ресурсы на оборону. А также нужны союзники, чтобы защитить себя самого. Совсем недавно Финляндия и Швеция также вступили в НАТО, хотя Финляндия очень хорошо оснащена в военном отношении. Но там понимают, как важно быть членом оборонного альянса под названием НАТО.

- Можете ли вы понять людей, которые обеспокоены, что у них в кармане остается меньше денег из-за пяти процентов, потраченных на пушки и танки?