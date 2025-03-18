«Застрявшие астронавты» Бутч и Суни возвращаются домой после девяти месяцев в космосе

На капсуле Dragon на станцию прилетели два астронавта вместо четырех, оставив два свободных места для Бутча и Суни. Загвоздка заключалась в том, что полет SpaceX был запланирован на шесть месяцев, поэтому срок пребывания астронавтов на МКС был продлен до марта 2025 года.

Прибытие сменного экипажа в воскресенье стало последним шагом, необходимым для возвращения Бутча и Суни. После короткой передачи дел новой команде их миссия подошла к концу.

Почему астронавтов так долго не могли вернуть?

Бутч Уилмор и Суни Уильямс с энтузиазмом восприняли свое более длительное, чем ожидалось, пребывание в космосе. Астронавты провели множество экспериментов на борту орбитальной лаборатории и совершили выход в открытый космос. Суни даже побила рекорд женщины, которая провела больше всего часов за пределами космической станции.

Несмотря на то, что астронавтов называли «застрявшими», на самом деле они никогда ими не были. На протяжении всей их миссии к космической станции всегда были пристыкованы корабли, чтобы доставить их, а также остальных участников полета домой в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Суни Уильямс. Фото: AFP

За несколько недель до возвращения на Землю Бутч Уилмор сказал, что они c Суни не были обеспокоены тем, что их миссия так затянулась.