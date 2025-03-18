МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ Все яйца в одной корзине: Эстония сделала ставку на Трампа

Американский военнослужащий выходит из кабины реактивной системы залпового огня HIMARS 24 февраля этого года в Таллинне во время празднования Дня независимости Эстонии. Фото: Ээро Вабамяги

Конечно, HIMARS - не единственная система, с которой у европейских стран могут возникнуть проблемы. Высокотехнологичное американское оружие может стать просто дорогим куском металла, если вдруг откажет программное обеспечение. Двенадцать европейских стран-членов НАТО в общей сложности заказали 600 истребителей пятого поколения F-35, чья боеспособность напрямую зависит от зашифрованной GPS-сети, контролируемой американскими военными. По словам экспертов, в этой сверхсекретной системе могут быть встроены убийственные переключатели, позволяющие дистанционно отключать или ограничивать критически важные функции самолета (радары, системы управления огнем и другие боевые возможности).

Как и в случае с HIMARS, страны-операторы этих самолетов зависят от поставок запчастей и заводского обслуживания со стороны США. Президент Франции Эмманюэль Макрон уловил в этом возможность и призвал европейские страны отдавать предпочтение французским истребителям Mirage.

Маловероятно, что Эстония откажется от уже полученных систем HIMARS, но для них по-прежнему нужны боеприпасы (даже если США не поставят ракеты ATACMS), запасные части и другое техническое обеспечение. В рамках выделенных в сентябре прошлого года 1,6 миллиарда евро планировалось дополнительно закупить эти установки на сумму 500 миллионов евро. Однако на данный момент Эстония еще не взяла на себя финансовых обязательств по этой покупке, поэтому Министерство обороны может рассматривать альтернативные платформы от других производителей. Для Сил обороны использование одной системы вместо нескольких было бы удобнее, поскольку упростило бы обучение персонала и обслуживание техники. Однако мощное оружие теряет свою ценность, если его применение сопровождается опасными для страны ограничениями.

Помимо американских систем, Польша также заказала аналогичные установки Chunmoo у Южной Кореи. В Европе вскоре появится совместный израильско-немецкий проект Europuls, Турция уже производит свою версию HIMARS под названием Khan, а Украина разработала собственную реактивную систему залпового огня Vilha. Стоит рассматривать и альтернативные платформы, такие как дальнобойные ударные дроны, даже если их интеграция в существующую систему и подготовка персонала потребуют дополнительных усилий.