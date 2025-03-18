В XV веке португальские мореплаватели называли Атлантический океан Mar Tenebroso («Океан Тьмы»), ведь до открытия Америки он казался им таинственным, опасным и бесконечно огромным. Сегодня Европа испытывает схожее чувство неопределенности и страха перед происходящим за Атлантикой. И единственный способ избавиться от этой неопределенности - делать конкретные шаги в направлении региональной технологической автономии в сфере обороны, считает редактор Меэлис Ойдсалу.
МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ ⟩ Все яйца в одной корзине: Эстония сделала ставку на Трампа
Как стало известно из интервью Ханно Певкура ERR от 5 марта, Эстония рассматривает возможность приобретения альтернативных систем залпового огня вместо дополнительных установок HIMARS. По словам министра обороны, необходимо удостовериться в том, что эти системы можно будет полноценно использовать и что для них будут доступны необходимые боеприпасы.
Ранее обсуждавшиеся значительно увеличившиеся сроки поставок - не единственная причина, по которой Эстония сомневается в дополнительной закупке американского вооружения, ставшего культовым благодаря использованию в Украине. Комментарий Певкура подтверждает, что безусловная надежность Вашингтона как союзника в реализации Балтийского оборонного плана, по крайней мере временно, осталась в прошлом. Еще недавно подобные сомнения казались бы абсурдными.
Но Эстония не исключение: недавно Португалия объявила, что пересматривает планы по закупке истребителей F-35 у США. В то же время Европейский союз еще в конце 2022 года одобрил программу IRIS², направленную на создание независимой, защищенной и устойчивой спутниковой сети, которая не будет зависеть от США, включая компанию Starlink, связанную с Илоном Маском. Даже правительственные источники в Великобритании сообщают, что Лондон изучает возможности снижения своей военной зависимости от одного поставщика.
Соединенные Штаты, как и любое другое государство, имеют право ограничивать использование своего оружия. Подобные ограничения внутри НАТО уже применялись: например, Германия запретила Турции использовать поставленные танки, ракеты и другое вооружение против курдов. Однако в этом случае запрет был четко обозначен с самого начала и являлся частью соглашения о продаже оружия. Риск, связанный с HIMARS, делает ситуацию гораздо менее предсказуемой, поскольку он обусловлен не только нынешней позицией администрации Белого дома, но и в целом неопределенностью долгосрочной стратегии США в сфере безопасности.
Конечно, HIMARS - не единственная система, с которой у европейских стран могут возникнуть проблемы. Высокотехнологичное американское оружие может стать просто дорогим куском металла, если вдруг откажет программное обеспечение. Двенадцать европейских стран-членов НАТО в общей сложности заказали 600 истребителей пятого поколения F-35, чья боеспособность напрямую зависит от зашифрованной GPS-сети, контролируемой американскими военными. По словам экспертов, в этой сверхсекретной системе могут быть встроены убийственные переключатели, позволяющие дистанционно отключать или ограничивать критически важные функции самолета (радары, системы управления огнем и другие боевые возможности).
Как и в случае с HIMARS, страны-операторы этих самолетов зависят от поставок запчастей и заводского обслуживания со стороны США. Президент Франции Эмманюэль Макрон уловил в этом возможность и призвал европейские страны отдавать предпочтение французским истребителям Mirage.
Маловероятно, что Эстония откажется от уже полученных систем HIMARS, но для них по-прежнему нужны боеприпасы (даже если США не поставят ракеты ATACMS), запасные части и другое техническое обеспечение. В рамках выделенных в сентябре прошлого года 1,6 миллиарда евро планировалось дополнительно закупить эти установки на сумму 500 миллионов евро. Однако на данный момент Эстония еще не взяла на себя финансовых обязательств по этой покупке, поэтому Министерство обороны может рассматривать альтернативные платформы от других производителей. Для Сил обороны использование одной системы вместо нескольких было бы удобнее, поскольку упростило бы обучение персонала и обслуживание техники. Однако мощное оружие теряет свою ценность, если его применение сопровождается опасными для страны ограничениями.
Помимо американских систем, Польша также заказала аналогичные установки Chunmoo у Южной Кореи. В Европе вскоре появится совместный израильско-немецкий проект Europuls, Турция уже производит свою версию HIMARS под названием Khan, а Украина разработала собственную реактивную систему залпового огня Vilha. Стоит рассматривать и альтернативные платформы, такие как дальнобойные ударные дроны, даже если их интеграция в существующую систему и подготовка персонала потребуют дополнительных усилий.