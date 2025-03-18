Его сад превратился в кошачий рай: 20 питомцев нашли хозяина

Когда прошлой осенью Киннир поселился на острове, его сопровождал лишь один кот по кличке Бани.

Однако вскоре он обнаружил, что его сад оккупирован двумя десятками пушистых пришельцев, которые чувствовали себя там вполне комфортно.

Сначала покормить, потом...

Мужчина начал подкармливать кошек, и вскоре они признали его своим хозяином, не собираясь никуда уходить.

Поделившись своей историей в соцсетях, Киннир узнал, что одного кормления недостаточно – животных необходимо срочно стерилизовать и кастрировать, чтобы избежать неконтролируемого роста популяции.

Он обратился за помощью к зоозащитной организации, и теперь все 20 кошек прошли необходимые процедуры.

Это оказалось непростой задачей, так как диких животных пришлось ловить в специальные клетки.

Жизнь в окружении 20 хвостатых

По словам Киннира, столько кошек – это и весело и немного пугающе.

Однако все они очень дружелюбны, у каждой уникальная внешность и характер. Он даже дал имена каждому своему новому питомцу.

Теперь каждый вечер ровно в пять часов вся пушистая компания собирается у двери – кошки точно знают, что пришло время ужина.