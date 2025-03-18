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Европейский союз выделяет Эстонии более 120 миллионов евро

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Флаг Эстонии и Европейского союза.
Флаг Эстонии и Европейского союза. Фото: Erik Prozes / Postimees

Европейская комиссия одобрила выплату 122 миллионов евро Эстонии из фонда восстановления и устойчивости. Эти средства направлены на поддержку реформ и инвестиций в рамках эстонского плана восстановления, включая проекты в области устойчивого развития и цифровой трансформации.

Эстония подала третий запрос на финансирование 9 декабря прошлого года. Он включает 13 промежуточных целей и пять конечных задач, таких как внедрение экологически чистых видов транспорта, сокращение гендерного разрыва в оплате труда и повышение устойчивости системы здравоохранения. Средства также пойдут на развитие инфраструктуры для биогаза, строительство путепроводов Rail Baltica и инициативы в сфере зеленых технологий, направленные на повышение ресурсной эффективности и энергосбережения.

К середине следующего года планируется реализовать 36 проектов в области зеленых технологий. Также финансируется цифровая трансформация Эстонии, в том числе перевод государственных IT-систем в частное облако, что усилит цифровую устойчивость и кибербезопасность. Эти инвестиции, основанные на достижении конкретных результатов, уже реализуются и помогут Эстонии стать более устойчивой в будущем.

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