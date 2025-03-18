Европейский союз выделяет Эстонии более 120 миллионов евро

Эстония подала третий запрос на финансирование 9 декабря прошлого года. Он включает 13 промежуточных целей и пять конечных задач, таких как внедрение экологически чистых видов транспорта, сокращение гендерного разрыва в оплате труда и повышение устойчивости системы здравоохранения. Средства также пойдут на развитие инфраструктуры для биогаза, строительство путепроводов Rail Baltica и инициативы в сфере зеленых технологий, направленные на повышение ресурсной эффективности и энергосбережения.