Европейская комиссия одобрила выплату 122 миллионов евро Эстонии из фонда восстановления и устойчивости. Эти средства направлены на поддержку реформ и инвестиций в рамках эстонского плана восстановления, включая проекты в области устойчивого развития и цифровой трансформации.
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Европейский союз выделяет Эстонии более 120 миллионов евро
Эстония подала третий запрос на финансирование 9 декабря прошлого года. Он включает 13 промежуточных целей и пять конечных задач, таких как внедрение экологически чистых видов транспорта, сокращение гендерного разрыва в оплате труда и повышение устойчивости системы здравоохранения. Средства также пойдут на развитие инфраструктуры для биогаза, строительство путепроводов Rail Baltica и инициативы в сфере зеленых технологий, направленные на повышение ресурсной эффективности и энергосбережения.