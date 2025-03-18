Уточняется, что, по данным прокуратуры, Акунин был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В сообщении прокуратуры Москвы говорится, что с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами Российской Федерации, Борис Акунин, нарушив требования закона об иностранных агентах, продолжил распространять материалы в одном из мессенджеров, не указав, что они созданы и (или) распространяются физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Преследование Бориса Акунина в России

В декабре 2023 года в отношении писателя Бориса Акунина в России было возбуждено уголовное дело о военных «фейках» и о призывах к терроризму. Его внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В январе 2024 года МВД объявило писателя в розыск, а в феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца по статьям УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности и о распространение «фейков» о ВС РФ.

С 2023 года в России книги Акунина снимают с продажи. Театры отменяют спектакли по мотивам его произведений.