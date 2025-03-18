Тынис Лукас Праздник песни и танца нужно защитить на уровне закона

Традиция певческих и танцевальных праздников – один из главных столпов эстонской национальной идентичности наряду с системой образования на эстонском языке.

Она основана на общенациональных певческих праздниках, к которым позднее добавились праздники танца.

Их истоки уходят в духовные песнопения, народные руны и местные традиционные танцы, что в свою очередь стало основой для широкого распространения музыкального и танцевального образования в Эстонии.

Музыка и движение развивают личность, объединяют народ и укрепляют национальную гордость. Кроме того, массовые праздники способствуют развитию туризма и влияют на другие сферы жизни.

Эстонский праздник песни и танца, наряду с латвийским и литовским, с 2003 года включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По условиям заявки, ответственность за сохранение традиции в Эстонии лежит на Фонде Эстонского праздника песни и танца, Союзе хоров Эстонии и Эстонском обществе народных танцев и музыки.

Однако, по сути, ответственность за будущее традиции несет весь народ, а также Рийгикогу и правительство.

Почему необходим закон?

В отличие от Латвии (2005 год) и Литвы (2007 год), в Эстонии до сих пор нет закона, который бы обеспечивал сохранение этой традиции.

Хотя у всех трех стран схожие фестивали, их развитие шло разными путями, а в организации праздников есть значительные различия.