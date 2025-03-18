Закон о Празднике песни и танца поможет гарантировать будущее этих народных торжеств, убежден член Рийгикогу Тынис Лукас (партия «Отечество»).
Тынис Лукас ⟩ Праздник песни и танца нужно защитить на уровне закона
Традиция певческих и танцевальных праздников – один из главных столпов эстонской национальной идентичности наряду с системой образования на эстонском языке.
Она основана на общенациональных певческих праздниках, к которым позднее добавились праздники танца.
Их истоки уходят в духовные песнопения, народные руны и местные традиционные танцы, что в свою очередь стало основой для широкого распространения музыкального и танцевального образования в Эстонии.
Музыка и движение развивают личность, объединяют народ и укрепляют национальную гордость. Кроме того, массовые праздники способствуют развитию туризма и влияют на другие сферы жизни.
Эстонский праздник песни и танца, наряду с латвийским и литовским, с 2003 года включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
По условиям заявки, ответственность за сохранение традиции в Эстонии лежит на Фонде Эстонского праздника песни и танца, Союзе хоров Эстонии и Эстонском обществе народных танцев и музыки.
Однако, по сути, ответственность за будущее традиции несет весь народ, а также Рийгикогу и правительство.
Почему необходим закон?
В отличие от Латвии (2005 год) и Литвы (2007 год), в Эстонии до сих пор нет закона, который бы обеспечивал сохранение этой традиции.
Хотя у всех трех стран схожие фестивали, их развитие шло разными путями, а в организации праздников есть значительные различия.
Вчера фракция партии «Отечество» передала в Рийгикогу на рассмотрение законопроект о Празднике песни и танца.
Эстонский законопроект не копирует латвийские и литовские модели. В отличие от них, он не делает акцент на государственном регулировании, а доверяет сохранение традиции народным инициативам.
Законопроект был разработан с учетом мнения участников праздников и представителей организаций, поддерживающих эту традицию.
В первом разделе законопроекта сформулирована цель – сохранение и развитие хорового, оркестрового, народного музыкального и танцевального искусства в Эстонии.
Закон распространяется на общенациональный и молодежный Праздники песни и танца, а также на региональные и тематические певческие и танцевальные фестивали.
В законопроекте закреплено, что Праздник песни и танца – это не место для политических дискуссий или раскола общества.
Также документ предусматривает: поддержку руководителей коллективов, участвующих в празднике (финансирование подготовки специалистов и частичное государственное финансирование зарплат), включение хорового пения и народных танцев в учебные программы школ, определение категорий коллективов и их прав на участие в празднике, возможность участников вносить предложения на этапе подготовки программы праздника.
Репертуар праздника формируется с учетом эстонских музыкальных и танцевальных традиций, национального и культурного наследия, классики хоровой и оркестровой музыки, а также народного танца.
Репертуар утверждает фонд Праздника песни и танца на основе предложений художественных руководителей.
Все тексты и постановки исполняются на эстонском литературном или диалектном языке, а использование родственных языков допускается только по исключительным художественным причинам.
Общенациональные певческие праздники проходят на Таллиннском Певческом поле. Танцевальные праздники – на стадионе Kalevi Keskstaadion.
Город Таллинн отвечает за содержание и развитие этих мест. В будущем для Таллиннского Певческого поля может быть разработан специальный государственный план, чтобы сохранить его как национальную святыню.
Для финансовой стабильности праздника Министерство культуры обязано планировать его поддержку минимум на три года вперед.
Государственное финансирование, утвержденное на один год, не может быть уменьшено в следующем бюджете.
Традиция праздников держится на энтузиазме народа, однако закон поможет гарантировать ее стабильное будущее для организаторов и участников.