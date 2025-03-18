СМИ: в Украине опасаются, что Трамп согласится на контроль России над Одессой

Президент США Дональд Трамп дал понять, что его запланированный на 18 марта телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным будет посвящен тому, какие территории и активы Россия сохранит в случае прекращения огня против Украины.

Беседа Трампа с журналистами состоялась на борту самолета Air Force One во время возвращения из Флориды вечером 16 марта, сообщила газета The New York Times (NYT) в понедельник, 17 марта.

Помощники Белого дома дали понять, что Россия, безусловно, сохранит за собой аннексированный у Украины Крым.

По данным издания, администрация Трампа уже четко обозначила, что России может сохранить за собой контроль над примерно 20 процентами территории Украины.

Но помощники президента Украины Владимира Зеленского в феврале говорили, что обеспокоены тем, что Трамп может удовлетворить и другие желания Путина - в частности в отношении контроля над «критически важным портом Одессой».

Вопрос контроля над АЭС

«Думаю, мы будем говорить о территории, большом объеме территорий», - отметил Трамп. «Она (ситуация - ред.) сильно отличается от той, которая была до войны, как вы знаете. Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях», - отметил он, очевидно, имея в виду Запорожскую атомную электростанцию - крупнейший подобный объект в Европе.

Вооруженные силы РФ неоднократно подвергали Одесскую область массированным обстрелам с использованием беспилотников и крылатых ракет.

Так, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 17 марта сообщил о разрушениях в Одесском районе.

Удары ранее наносились и по историческому центру Одессы.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также ранее отмечал, что Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта утвердил состав украинской делегации для переговоров о мире.