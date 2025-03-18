На этой неделе муниципальное предприятие Järva Teenused установило новый уличный туалет на берегу искусственного озера Ярва-Яани. Это пришлось сделать по той причине, что стоявшая там раньше кабинка туалета была сожжена злоумышленниками 22 февраля.
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На месте сгоревшего уличного туалета установили новый, поджигатели пока так и не пойманы
Руководитель Järva Teenused Мартин Пывват рассказал, что профинансировала установку нового уличного туалета Ярваская волостная управа. Järva Teenused заказало изготовление конструкции и установило ее на месте.