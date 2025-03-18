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На месте сгоревшего уличного туалета установили новый, поджигатели пока так и не пойманы

Перевод: Павел Соболев
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Новый уличный туалет установили на месте старого, сгоревшего 22 февраля.
Новый уличный туалет установили на месте старого, сгоревшего 22 февраля. Фото: Частный архив

На этой неделе муниципальное предприятие Järva Teenused установило новый уличный туалет на берегу искусственного озера Ярва-Яани. Это пришлось сделать по той причине, что стоявшая там раньше кабинка туалета была сожжена злоумышленниками 22 февраля.

Руководитель Järva Teenused Мартин Пывват рассказал, что профинансировала установку нового уличного туалета Ярваская волостная управа. Järva Teenused заказало изготовление конструкции и установило ее на месте.

По словам Пыввата, новый уличный туалет был заказан в точно таком же виде, в котором там стоял предыдущий. Это было сделано для того, чтобы новый туалет соответствовал двум другим уличным туалетам, которые благополучно стоят у озера. «Строение деревянное, и если и имеет хоть какие-то отличия от предыдущего, то только, возможно, в части кровельного материала», - отметил он.

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