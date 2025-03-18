На месте сгоревшего уличного туалета установили новый, поджигатели пока так и не пойманы

По словам Пыввата, новый уличный туалет был заказан в точно таком же виде, в котором там стоял предыдущий. Это было сделано для того, чтобы новый туалет соответствовал двум другим уличным туалетам, которые благополучно стоят у озера. «Строение деревянное, и если и имеет хоть какие-то отличия от предыдущего, то только, возможно, в части кровельного материала», - отметил он.