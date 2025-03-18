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Меэлис Ойдсалу: если разница в сроках небольшая, боеприпасы нужно закупать по разумной цене

Перевод: Каролина Вертяева
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Эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу.
Эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу. Фото: Mihkel Maripuu

По словам эксперта по безопасности Меэлиса Ойдсалу, в разгоревшихся спорах о закупке боеприпасов доводы Центра оборонных инвестиций (RKIK) о том, каким образом и с какой скоростью заключать контракты, являются вполне понятными.

Суть разногласий заключается в критике со стороны председателя партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу и бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма. Они утверждают, что из 1,6 миллиарда евро, выделенных прошлым летом на закупку боеприпасов, на сегодняшний день не подписано ни одного реального контракта. В свою очередь, RKIK и Министерство обороны объясняют задержку тем, что участие в совместных тендерах с другими странами занимает больше времени, но в итоге позволяет получить боеприпасы быстрее и по более выгодной цене. Сальм, напротив, выступает за прямые межгосударственные сделки.

«Объяснения RKIK вполне логичны. Если мы слепо бросимся заключать сделки напрямую с государствами, это в некоторых случаях приведет к росту цен на боеприпасы», - сказал Ойдсалу в интервью Postimees.

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