Меэлис Ойдсалу: если разница в сроках небольшая, боеприпасы нужно закупать по разумной цене

Суть разногласий заключается в критике со стороны председателя партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу и бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма. Они утверждают, что из 1,6 миллиарда евро, выделенных прошлым летом на закупку боеприпасов, на сегодняшний день не подписано ни одного реального контракта. В свою очередь, RKIK и Министерство обороны объясняют задержку тем, что участие в совместных тендерах с другими странами занимает больше времени, но в итоге позволяет получить боеприпасы быстрее и по более выгодной цене. Сальм, напротив, выступает за прямые межгосударственные сделки.