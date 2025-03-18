Латвия закрыла для пешеходов три пограничных перехода на границе с Россией и Беларусью

МВД получило предложение от Государственной пограничной охраны о частичном закрытии этих пунктов, чтобы их нельзя было пересечь пешком или на велосипеде.

Сроки введения ограничений в распоряжении не указаны.

В примечании к проекту говорится, что частичное закрытие пунктов пропуска необходимо в связи с текущей геополитической ситуацией в контексте военных действий России в Украине. Министерство подчеркивает необходимость усиления системы пограничной безопасности и улучшения организации пограничного контроля в этих пунктах пропуска.

«Развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины расценивается как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать усилия по дестабилизации ситуации на латвийской границе», - заявили в МВД.

«Война, развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью против Украины, должна рассматриваться как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать свои усилия по дестабилизации ситуации на латвийской границе», - заявляет МВД, ссылаясь на опыт Финляндии, где за короткий срок был выявлен рост числа лиц, незаконно пытающихся пересечь финско-российскую границу на велосипедах и скутерах. Теперь пересечение финско-российской границы пешком запрещено.

В октябре 2023 года Латвия уже приостановила работу пограничных пунктов «Виентули» и «Педедзе», а в феврале 2024 года было принято решение не возобновлять работу пункта «Силене» на латвийско-белорусской границе. Такое решение было принято, чтобы уменьшить угрозу нелегальной миграции в Латвию.