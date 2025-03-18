В Эстонии в феврале поездом воспользовались 594 000 человек: пассажиропоток снизился

Однако общий пассажиропоток за первые два месяца года составил более 1,23 миллиона человек, что на 1% превышает показатели прошлого года.

На западном направлении, включая маршруты в Турба, Палдиски, Клоогаранна и Кейла, количество пассажиров выросло на 4%, тогда как на южном направлении (Тарту, Валга, Койдула) отмечено снижение на 15%. На восточных маршрутах, таких как Раквере и Нарва, пассажиропоток уменьшился на 10%, а на юго-западном направлении, включающем Рапла, Тюри и Вильянди, спад составил 5%.

Среди самых популярных маршрутов февраля оказался поезд Таллинн - Палдиски, на котором было перевезено 99 000 человек. Маршрут Таллинн - Турба воспользовались 97 000 пассажиров, а поезд Таллинн - Аэгвийду перевез 77 000 человек.

В течение месяца поезда компании Elron совершили 6027 рейсов, большая часть из которых была выполнена по расписанию. Однако 64 рейса задержались на четыре минуты и более, причем в 48% случаев причиной задержек стали неисправности инфраструктуры.