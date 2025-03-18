Elektrilevi намерена повысить тарифы

По заявлению Elektrilevi, повышение тарифов обусловлено ростом закупочных цен на услуги передачи электроэнергии у оператора магистральных сетей, а также снижением объема передачи электроэнергии.

Повышение цен коснется всех жителей Эстонии и компаний, работающих в стране, поскольку все распределительные сети по всей стране принадлежат Elektrilevi.

Компания подала в Департамент конкуренции запрос на изменение тарифов в связи с увеличением закупочных цен на услуги передачи электроэнергии. В настоящее время в сетевых тарифах Elektrilevi все еще используется прейскурант на услуги передачи, который был актуален до конца прошлого года. Изменение цен на услуги передачи произошло в январе и ожидается также с 1 июля. В результате у Elektrilevi ежемесячно возникает дефицит в размере 0,5 млн евро, который не покрывается действующим тарифом.

Кроме того, объем продаж сетевых услуг снизился и в последние годы был более чем на три процента ниже, чем отражено в действующих сетевых тарифах.

«Очень важно, чтобы изменения в прейскуранте регулируемого бизнеса происходили одновременно с изменением закупочных цен на услуги. В противном случае растут только расходы, и компании приходится полагаться на займы для своей основной деятельности. До сих пор изменения сетевого тарифа Elektrilevi утверждались Департаментом конкуренции с большой задержкой - до 1,5 лет», - объяснила финансовый директор Elektrilevi Кристи Оякяэр.

Elektrilevi планирует изменить только абонентскую и пропускную платы, а цены за потребленный киловатт/час останутся неизменными.

«За последние два года мы вложили в сеть в общей сложности 300 миллионов евро, из которых сетевой тариф покрыл только 70 миллионов. Таким образом, мы в значительной степени инвестировали за счет кредитов и отказа от выплаты дивидендов владельцу, что, в свою очередь, приводит к более высоким амортизационным и финансовым затратам. В то же время Elektrilevi является компанией, предоставляющей жизненно важные услуги, от работы которой зависит благополучие каждого жителя Эстонии, поэтому важно, чтобы ее деятельность была устойчивой», - подчеркнула Оякяэр.