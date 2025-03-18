Куперьяновский пехотный батальон, отпраздновавший во вторник 33-ю годовщину со дня своего воссоздания, «угостил» жителей района вокруг бывшей обувной фабрики Abris в Выру учебным городским боем. Предупреждений об этом не было, поэтому происходившее вызвало возмущение у некоторых горожан.
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ВИДЕО ⟩ Учебный бой военнослужащих Куперьяновского батальона напугал жителей эстонского города
«Значит, в Нурсипалу стало слишком тесно, раз теперь в Выру пришли стрелять в чужих садах? - задается вопросом житель Выру, который во вторник утром наблюдал за учениями солдат возле своего дома. - Учения нужны, и все можно понять, но без предупреждения и во дворах частных домов это делать ненормально».