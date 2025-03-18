Эксперт объясняет, чего ждать от Euribor до конца нынешнего года

В марте шестимесячный Euribor стабилизировался на 2,4%, а его пиковое значение за последние два года было зафиксировано в октябре 2023 года – 4,1%. С тех пор ставка демонстрирует постоянное снижение.

«Падение Euribor радует многих владельцев жилья, так как снижает их ежемесячные платежи по ипотеке», – отмечает Хелина Кикас.

Эстонцы в основном заключают кредитные договоры с плавающей процентной ставкой, поэтому рост Euribor чувствовался особенно сильно в ежемесячных платежах. Теперь, когда ставка снижается, у людей остается больше свободных средств.

Как падение Euribor влияет на заемщиков?

Дополнительным фактором снижения Euribor стало решение Европейского центрального банка две недели назад снизить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, в результате чего базовая ставка сейчас составляет 2,65%.

Пример влияния снижения Euribor:

Для ипотечного кредита на 100 000 евро сроком на 20 лет аннуитетный платеж уменьшился примерно на 13 евро в месяц;

Если сравнивать с пиковыми значениями Euribor, экономия по такому же кредиту составляет 86 евро в месяц.

Хотя прогнозируется дальнейшее снижение Euribor, резких падений больше не ожидается, полагает эксперт.

«На данный момент основное снижение уже произошло. Если ориентироваться на прогнозы, к концу года Euribor может упасть до 2%, но к докризисному уровню – ниже нуля, как это было пять лет назад, – он уже не вернется», – объясняет Кикас.

Стоит ли рефинансировать ипотеку?

Когда Euribor был высоким, банки снижали маржу по кредитам, чтобы помочь клиентам, что также подстегнуло интерес к рефинансированию.

«Если текущая ставка кажется слишком высокой, стоит рассмотреть возможность рефинансирования», – советует Кикас.

Хотя на сам Euribor банки влиять не могут, конкуренция между кредитными учреждениями выросла, и клиенты могут получить выгодные условия по марже банка.

«Борьба за клиентов идет полным ходом, маржи банков заметно снизились», – добавляет эксперт.

Что это значит для покупателей жилья?

Хотя Euribor уже не опустится до уровня пятилетней давности, его текущее снижение дает уверенность тем, кто планировал приобретение недвижимости.

«Из-за высоких процентных ставок многие люди откладывали покупку дома, но теперь у них снова появилась возможность найти себе новое жилье», – заключает Хелина Кикас.