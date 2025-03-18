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Долгожданное новое здание Таллиннской реальной школы будет готово в следующем году

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Строительство Таллиннской реальной школы будет завершено к осени 2026 года.
Строительство Таллиннской реальной школы будет завершено к осени 2026 года. Фото: Postimees

Сегодня был заложен краеугольный камень нового здания Таллиннской реальной школы, которое откроется 1 сентября 2026 года. Также будет проведен санитарный ремонт в историческом здании школы, которое будет соединено с новой стеклянной галереей.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что качество образования зависит не только от отличных преподавателей, но и от среды, способствующей увлекательному и разнообразному обучению. «Таллиннская реальная школа входит в число лучших школ мира. Это исключительная привилегия, что наши молодые люди могут получать образование такого высокого уровня в своем родном городе. Строительство нового здания Таллиннской реальной школы повлияет не только на ее учеников, но и через центр компетенции по точным и естественным наукам будет способствовать повышению качества образования в других школах».

Основное здание Таллиннской реальной школы на бульваре Эстония было открыто в 1884 году и стало первым в Таллинне, спроектированным специально для школы. Изначально оно предназначалось для 300 балтийских немецких юношей, однако сегодня здесь учится около тысячи школьников, и нехватка места в течение долгого времени была большой проблемой.

По словам директора Таллиннской реальной школы Эне Саар, школа ждет пристройки с 1990-х годов. «Мы очень рады, что строительство нового здания Таллиннской реальной школы решит проблему нехватки помещений, создаст возможность для развития современной образовательной среды, а также центра компетенции по точным и естественным наукам, который станет основой для развития естественно-научного образования в школах Таллинна и расширения возможностей для обучения», - добавила Саар.

Новое учебное здание будет построено на месте нынешнего футбольного поля школы в соответствии с утвержденной детальной планировкой и проектными условиями. Его минималистичная архитектура гармонирует с историческим зданием. Бетонные колонны оживят фасад, будут служить защитой от солнца и улучшат энергоэффективность. Новое здание сохранит пропорции и принципы старого здания, при этом оно спроектировано с учетом современных образовательных подходов.

Прилегающая к зданию территория станет многофункциональной активной зоной, где можно проводить как уроки физкультуры, так и торжественные мероприятия. На третьем и четвертом этажах будут расположены террасы, которые создадут отступы в объеме нового здания, чтобы двор был максимально солнечным и светлым.

Строящееся здание решит несколько текущих проблем - современные помещения улучшат возможности для занятий физкультурой и спортом, а также сделают обучение в начальных классах более гибким. В корпусе для преподавания естественных наук будут созданы современные лаборатории для физики, химии и биологии. Также там будет работать центр компетенции по точным и естественным наукам.

В новом здании разместятся учебные помещения для начальных классов, класс для обучения технологиям, школьная столовая, аудитория и помещения для опорных услуг. Кроме того, улучшится учебная среда в основном здании - будет обновлено пространство для преподавания языков, а также создана современная библиотека. Несколько функций, которые ранее находились в основном здании, переедут в новые помещения, что позволит более эффективно использовать историческое школьное здание. Во дворе будет отреставрирован охраняемый памятник старины - постройку из плитняка, где разместится школьный музей.

Поскольку школа расположена на внешней границе исторической зоны Старого города, на территории бывшего предместья и укреплений, перед началом строительных работ были проведены археологические исследования. Спортивная площадка Таллиннской реальной школы - одна из последних не застроенных территорий вблизи исторического центра города, где можно было изучить хорошо сохранившийся культурный слой позднего Средневековья и Раннего Нового времени на большой территории перед бывшими городскими воротами.

Проект нового здания Таллиннской реальной школы разработан компанией Molumba OÜ (архитекторы Карли Луйк, Йохан Тали, Харри Каплан и Анн Кристийн Энтсон).

Строительные работы ведет Nordlin Ehitus OÜ, надзор собственника осуществляет OÜ Keskkonnaprojekt. Общая стоимость проекта составляет почти 22,9 миллиона евро. Строительство здания будет завершено к осени 2026 года.

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