Сегодня был заложен краеугольный камень нового здания Таллиннской реальной школы, которое откроется 1 сентября 2026 года. Также будет проведен санитарный ремонт в историческом здании школы, которое будет соединено с новой стеклянной галереей.
Долгожданное новое здание Таллиннской реальной школы будет готово в следующем году
Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что качество образования зависит не только от отличных преподавателей, но и от среды, способствующей увлекательному и разнообразному обучению. «Таллиннская реальная школа входит в число лучших школ мира. Это исключительная привилегия, что наши молодые люди могут получать образование такого высокого уровня в своем родном городе. Строительство нового здания Таллиннской реальной школы повлияет не только на ее учеников, но и через центр компетенции по точным и естественным наукам будет способствовать повышению качества образования в других школах».
Основное здание Таллиннской реальной школы на бульваре Эстония было открыто в 1884 году и стало первым в Таллинне, спроектированным специально для школы. Изначально оно предназначалось для 300 балтийских немецких юношей, однако сегодня здесь учится около тысячи школьников, и нехватка места в течение долгого времени была большой проблемой.
По словам директора Таллиннской реальной школы Эне Саар, школа ждет пристройки с 1990-х годов. «Мы очень рады, что строительство нового здания Таллиннской реальной школы решит проблему нехватки помещений, создаст возможность для развития современной образовательной среды, а также центра компетенции по точным и естественным наукам, который станет основой для развития естественно-научного образования в школах Таллинна и расширения возможностей для обучения», - добавила Саар.
Новое учебное здание будет построено на месте нынешнего футбольного поля школы в соответствии с утвержденной детальной планировкой и проектными условиями. Его минималистичная архитектура гармонирует с историческим зданием. Бетонные колонны оживят фасад, будут служить защитой от солнца и улучшат энергоэффективность. Новое здание сохранит пропорции и принципы старого здания, при этом оно спроектировано с учетом современных образовательных подходов.
Прилегающая к зданию территория станет многофункциональной активной зоной, где можно проводить как уроки физкультуры, так и торжественные мероприятия. На третьем и четвертом этажах будут расположены террасы, которые создадут отступы в объеме нового здания, чтобы двор был максимально солнечным и светлым.
Строящееся здание решит несколько текущих проблем - современные помещения улучшат возможности для занятий физкультурой и спортом, а также сделают обучение в начальных классах более гибким. В корпусе для преподавания естественных наук будут созданы современные лаборатории для физики, химии и биологии. Также там будет работать центр компетенции по точным и естественным наукам.
В новом здании разместятся учебные помещения для начальных классов, класс для обучения технологиям, школьная столовая, аудитория и помещения для опорных услуг. Кроме того, улучшится учебная среда в основном здании - будет обновлено пространство для преподавания языков, а также создана современная библиотека. Несколько функций, которые ранее находились в основном здании, переедут в новые помещения, что позволит более эффективно использовать историческое школьное здание. Во дворе будет отреставрирован охраняемый памятник старины - постройку из плитняка, где разместится школьный музей.
Поскольку школа расположена на внешней границе исторической зоны Старого города, на территории бывшего предместья и укреплений, перед началом строительных работ были проведены археологические исследования. Спортивная площадка Таллиннской реальной школы - одна из последних не застроенных территорий вблизи исторического центра города, где можно было изучить хорошо сохранившийся культурный слой позднего Средневековья и Раннего Нового времени на большой территории перед бывшими городскими воротами.
Проект нового здания Таллиннской реальной школы разработан компанией Molumba OÜ (архитекторы Карли Луйк, Йохан Тали, Харри Каплан и Анн Кристийн Энтсон).
Строительные работы ведет Nordlin Ehitus OÜ, надзор собственника осуществляет OÜ Keskkonnaprojekt. Общая стоимость проекта составляет почти 22,9 миллиона евро. Строительство здания будет завершено к осени 2026 года.