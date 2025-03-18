Долгожданное новое здание Таллиннской реальной школы будет готово в следующем году

Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что качество образования зависит не только от отличных преподавателей, но и от среды, способствующей увлекательному и разнообразному обучению. «Таллиннская реальная школа входит в число лучших школ мира. Это исключительная привилегия, что наши молодые люди могут получать образование такого высокого уровня в своем родном городе. Строительство нового здания Таллиннской реальной школы повлияет не только на ее учеников, но и через центр компетенции по точным и естественным наукам будет способствовать повышению качества образования в других школах».

Основное здание Таллиннской реальной школы на бульваре Эстония было открыто в 1884 году и стало первым в Таллинне, спроектированным специально для школы. Изначально оно предназначалось для 300 балтийских немецких юношей, однако сегодня здесь учится около тысячи школьников, и нехватка места в течение долгого времени была большой проблемой.

По словам директора Таллиннской реальной школы Эне Саар, школа ждет пристройки с 1990-х годов. «Мы очень рады, что строительство нового здания Таллиннской реальной школы решит проблему нехватки помещений, создаст возможность для развития современной образовательной среды, а также центра компетенции по точным и естественным наукам, который станет основой для развития естественно-научного образования в школах Таллинна и расширения возможностей для обучения», - добавила Саар.