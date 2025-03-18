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Фото Прекращение действия договора о правовой помощи между Эстонией и Россией привело к огромным очередям в Таллиннский ЗАГС

Перевод: София Солдатенко
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Даже в день окончания срока действия договора о правовой помощи очередь выстроилась за полчаса до открытия дверей ЗАГСа.
Даже в день окончания срока действия договора о правовой помощи очередь выстроилась за полчаса до открытия дверей ЗАГСа. Фото: Sander Ilvest

В последние дни у дверей ЗАГСа, расположенного на Пярнуском шоссе в Таллинне, выстроилась необычно длинная очередь. Это не желающие вступить в брак, а люди, на которых повлияет прекращение действия эстонско-российского договора о правовой помощи.

Руководитель Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния (ЗАГСа) Кристи Кайль заявила, что поскольку с завтрашнего дня эстонско-российский договор о правовой помощи больше не действует, возникла ситуация, когда большое количество людей активизировались и хотят до 19 марта представить эстонскому государству выданные в России документы о семейных событиях.

По словам Кайль, последние несколько недель были чрезвычайно напряженными для ЗАГСа: помимо того, что их посетило больше людей, чем обычно, они также получили много писем.

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