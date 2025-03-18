В последние дни у дверей ЗАГСа, расположенного на Пярнуском шоссе в Таллинне, выстроилась необычно длинная очередь. Это не желающие вступить в брак, а люди, на которых повлияет прекращение действия эстонско-российского договора о правовой помощи.
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Фото ⟩ Прекращение действия договора о правовой помощи между Эстонией и Россией привело к огромным очередям в Таллиннский ЗАГС
Руководитель Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния (ЗАГСа) Кристи Кайль заявила, что поскольку с завтрашнего дня эстонско-российский договор о правовой помощи больше не действует, возникла ситуация, когда большое количество людей активизировались и хотят до 19 марта представить эстонскому государству выданные в России документы о семейных событиях.