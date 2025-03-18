Фото Прекращение действия договора о правовой помощи между Эстонией и Россией привело к огромным очередям в Таллиннский ЗАГС

Руководитель Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния (ЗАГСа) Кристи Кайль заявила, что поскольку с завтрашнего дня эстонско-российский договор о правовой помощи больше не действует, возникла ситуация, когда большое количество людей активизировались и хотят до 19 марта представить эстонскому государству выданные в России документы о семейных событиях.

По словам Кайль, последние несколько недель были чрезвычайно напряженными для ЗАГСа: помимо того, что их посетило больше людей, чем обычно, они также получили много писем.