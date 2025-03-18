В Facebook распространяется фейковая страница под названием Rimi Kingitused, которая рекламирует проплаченные посты о якобы бесплатной раздаче подарочных карт на 30 евро.
Фото ⟩ Подарочная карта с подвохом: мошенники пытаются украсть деньги жителей Эстонии
Реклама настроена на людей, которым на данный момент 34-37 лет.
При нажатии на рекламу открывается ссылка с просьбой предоставить данные человеке. Несмотря на то, что сайт выглядит подлинным, в адресной строке вместо rimi.ee указано rossoffers.com.
При нажатии на ссылку «Заполнить форму» откроется анкета, в которой спрашивают данные человека.
Если заполнить форму, далее человека попросят указать данные банковской карты и совершить перевод в размере 2,35 евро.
Rimi: мошенники создают поддельные аккаунты для многих известных компаний
Руководитель по маркетингу Rimi Eesti Марта Пальм сказала Postimees, что им известно о фейковом аккаунте и что клиенты сообщали им об этом. «Мы работаем над тем, чтобы принять необходимые меры и закрыть фейковую страницу как можно скорее», - говорит Пальм.
Пальм отмечает, что поддельные аккаунты и публикации, к сожалению, являются проблемой не только Rimi, но и затрагивают многие другие крупные и известные компании. «В этой связи мы призываем всех клиентов проявлять бдительность и самим также подавать жалобы на фейковые публикации и аккаунты. Вместе мы сможем сделать среду социальных сетей чище и безопаснее для всех нас», - говорит она.
Rimi публикует принципы, которым она следует при организации розыгрышей, которые должны помочь людям отличить игры, организованные Rimi, от фейковых аккаунтов:
- Розыгрыши Rimi проводятся только в официальных каналах торговой сети в социальных сетях (@rimiesti).
- В Rimi не проводят розыгрыши, сегментирующие потребителей по демографическим признакам (таким как возраст или пол).
- В Rimi не общаются с клиентами на иностранных языках, для общения используется только эстонский язык.
- В Rimi НИКОГДА не просят переводить деньги за участие в розыгрышах.