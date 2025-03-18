Фото Подарочная карта с подвохом: мошенники пытаются украсть деньги жителей Эстонии

Реклама настроена на людей, которым на данный момент 34-37 лет.

Фото: Kuvatõmmis Facebookist.

При нажатии на рекламу открывается ссылка с просьбой предоставить данные человеке. Несмотря на то, что сайт выглядит подлинным, в адресной строке вместо rimi.ee указано rossoffers.com.

Фото: Kuvatõmmis Rimi libalehelt.

При нажатии на ссылку «Заполнить форму» откроется анкета, в которой спрашивают данные человека.

Фото: Kuvatõmmis Rimi libalehelt.

Если заполнить форму, далее человека попросят указать данные банковской карты и совершить перевод в размере 2,35 евро.

Rimi: мошенники создают поддельные аккаунты для многих известных компаний

Руководитель по маркетингу Rimi Eesti Марта Пальм сказала Postimees, что им известно о фейковом аккаунте и что клиенты сообщали им об этом. «Мы работаем над тем, чтобы принять необходимые меры и закрыть фейковую страницу как можно скорее», - говорит Пальм.

Пальм отмечает, что поддельные аккаунты и публикации, к сожалению, являются проблемой не только Rimi, но и затрагивают многие другие крупные и известные компании. «В этой связи мы призываем всех клиентов проявлять бдительность и самим также подавать жалобы на фейковые публикации и аккаунты. Вместе мы сможем сделать среду социальных сетей чище и безопаснее для всех нас», - говорит она.

Rimi публикует принципы, которым она следует при организации розыгрышей, которые должны помочь людям отличить игры, организованные Rimi, от фейковых аккаунтов: Розыгрыши Rimi проводятся только в официальных каналах торговой сети в социальных сетях (@rimiesti).

В Rimi не проводят розыгрыши, сегментирующие потребителей по демографическим признакам (таким как возраст или пол).

В Rimi не общаются с клиентами на иностранных языках, для общения используется только эстонский язык.

В Rimi НИКОГДА не просят переводить деньги за участие в розыгрышах.