Почему Израиль возобновил удары по Газе и что будет с перемирием?

Палестинское руководство сообщает, что с начала израильской атаки погибли более 300 человек, в их числе — глава сил безопасности в Газе Махмуд Абу Ватфа.

Срок первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, вступившего в силу 19 января и рассчитанного на 42 дня, истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия уже будут согласованы, но этого не случилось.

Многие эксперты еще в январе сомневались, что перемирие будет долгим и предсказывали, что война вспыхнет с новой силой сразу же по окончании первого этапа соглашения.

Как сказал Би-би-си глава Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути, ХАМАС хотел перейти непосредственно ко второму этапу мирного урегулирования, который предполагает практически полное прекращение боевых действий. Однако, по словам Баргути, Израиль в одностороннем порядке нарушил режим прекращения огня.

«Важно прояснить одну вещь — у нас действовал режим прекращения огня, который был нарушен Израилем 1200 раз с того момента, как он был введен», — говорит он.

На протяжении первого этапа Израиль и ХАМАС постоянно предъявляли друг другу претензии в нарушении условий договора, и к началу марта стало понятно, что дальнейшие переговоры зашли в тупик.

Баргути также отмечает, что в последние 17 дней сектор Газа находился фактически в осадном положении: Израиль препятствовал поставкам гуманитарной помощи людям, — в том числе еды и воды.