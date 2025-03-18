Израиль утром во вторник, 18 марта, возобновил удары по целям в секторе Газа. Это самая масштабная атака Израиля с начала режима прекращения огня, который действовал с 19 января. Арабские страны обвиняют Израиль в срыве соглашения о перемирии, а родственники заложников, все еще остающихся в руках боевиков ХАМАС называют действия Израиля предательством.
Почему Израиль возобновил удары по Газе и что будет с перемирием?
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о возобновлении ударов по Газе после того, как переговоры о продлении прекращения огня не привели к соглашению, а ХАМАС приостановил передачу Израилю заложников.
Удары были нанесены по десяткам целей — как по предполагаемым местам нахождения лидеров ХАМАС, командиров среднего уровня, а также по инфраструктуре.
Кроме того, Израиль заявил о намерении продолжить наносить удары.
«Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС, наращивая военную мощь», — говорится в заявлении офиса премьер-министра.
Израильские власти подчеркивают, что возобновление боевых действий было осуществлено в полной координации с американскими властями.
Семьи израильских заложников выразили обеспокоенность по поводу судьбы своих родственников и близких и потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху «прекратить убийства и исчезновения заложников».
Родственники заложников настаивают на встрече с Нетаньяху, а также с министром обороны и главой израильской группы переговорщиков.
Родственники хотят от официальных лиц гарантий безопасности заложников, остающихся в секторе Газа и объяснений от властей того, как они планируют вернуть заложников домой, продолжая атаки в секторе Газа.
Продолжение конфликта — в интересах Нетаньяху?
«Соглашение о прекращении огня было провалено. Правительство Нетаньяху не отнеслось с должной серьезностью ко второму этапу переговоров, пишет израильская пресса. Вашингтон мог бы использовать рычаги, чтобы избежать этого, но решил этого не делать. К сожалению, все довольно просто», — говорит эксперт по вопросам безопасности на Ближнем Востоке из британского аналитического центра RUSI Х. А. Хеллиер
Палестинское руководство сообщает, что с начала израильской атаки погибли более 300 человек, в их числе — глава сил безопасности в Газе Махмуд Абу Ватфа.
Срок первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, вступившего в силу 19 января и рассчитанного на 42 дня, истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия уже будут согласованы, но этого не случилось.
Многие эксперты еще в январе сомневались, что перемирие будет долгим и предсказывали, что война вспыхнет с новой силой сразу же по окончании первого этапа соглашения.
Как сказал Би-би-си глава Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути, ХАМАС хотел перейти непосредственно ко второму этапу мирного урегулирования, который предполагает практически полное прекращение боевых действий. Однако, по словам Баргути, Израиль в одностороннем порядке нарушил режим прекращения огня.
«Важно прояснить одну вещь — у нас действовал режим прекращения огня, который был нарушен Израилем 1200 раз с того момента, как он был введен», — говорит он.
На протяжении первого этапа Израиль и ХАМАС постоянно предъявляли друг другу претензии в нарушении условий договора, и к началу марта стало понятно, что дальнейшие переговоры зашли в тупик.
Баргути также отмечает, что в последние 17 дней сектор Газа находился фактически в осадном положении: Израиль препятствовал поставкам гуманитарной помощи людям, — в том числе еды и воды.
«И сейчас он [Нетаньяху] наносит авиаудары. Был режим прекращения огня, который Израиль нарушал, и Израиль — та сторона, которая отказалась от второй фазы перемирия», — подчеркивает эксперт.
Мустафа Баргути считает, что продолжение конфликта — в политических интересах Нетаньяху.
«Он знает, что как только израильские заложники будут освобождены, его правительство окажется в весьма сложной ситуации. Именно поэтому он хочет продолжить эту войну», — говорит эксперт.
Роль Дональда Трампа
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на израильского чиновника пишет, что президент США Дональд Трамп фактически «дал Израилю зеленый свет» на возобновление ударов по сектору Газа, после того, как ХАМАС не освободила очередную группу заложников. По словам источника издания, Израиль предупредил США о начале операции.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила в интервью Fox News, что Израиль заранее уведомил Вашингтон о возобновлении ударов по сектору Газа.
Дональд Трамп ранее неоднократно угрожал ХАМАС возобновлением боевых действий в секторе Газа, если освобождение израильских заложников будет приостановлено.
В числе заложников ХАМАС есть в том числе американский гражданин — Эдан Александер, у которого помимо израильского паспорта, есть еще паспорт США. Власти Израиля полагают, что из 58 заложников, которых продолжает удерживать ХАМАС, 24 человека еще живы и их можно спасти.
ХАМАС в своем заявлении, распространенном в Telegram, обвинил Нетаньяху и его правительство в том, что они поставили под угрозу жизни оставшихся заложников, нарушив режим прекращения огня.
Гилад Шер, руководивший израильской делегацией на переговорах с представителями Палестинской администрации во время подписания соглашений Осло, считает, что предложения президента США о переселении палестинцев и установлении контроля над сектором Газа дали Израилю шанс отказаться от условий прекращения огня.
Действия Израиля, по словам Гилада Шера, ставят под угрозу второй этап перемирия, в ходе которого, как предполагалось, армия Израиля должна будет покинуть сектор Газа.
Предложения Трампа, озвученные на пресс-конференции с Нетаньяху, о переселении палестинцев в другие страны региона, и идея превратить Газу в условную «Ривьеру» — было встречено с осуждением со стороны международного сообщества.
Однако эти идеи были встречены с энтузиазмом частью коалиционного правительства Нетаньяху. Кроме того, во вторник лидер израильской крайне правой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир, в знак протеста против перемирия покинувший пост министр национальной безопасности вместе с другими министрами-однопартийцами, объявил во вторник о том, что возвращается в правительство после возобновления ударов по Газе.
Гилад Шер полагает, что Трамп таким образом бросил спасательный круг теряющему популярность израильскому премьеру, который вернулся из США с заверениями, что интересы Вашингтона в регионе совпадают с израильскими.
Особенно это стремление помочь Нетаньяху было очевидно, когда Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Нетаньяху. При этом Трамп обвинил суд в незаконном преследовании США и ближайших союзников, главным образом Израиля.
Как говорит Гилад Шер, предложение Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа могут поставить крест на соглашениях, достигнутых между Израилем и ХАМАС. Это, в свою очередь, означает, что под угрозой освобождение остающихся у ХАМАС израильских заложников.
По словам дипломата, комментарии Трампа о завершении сделки «были расплывчатыми, неопределенными и необязательными, что давало обеим сторонам свободу маневра» в ходе переговоров.
Родственники заложников требуют встречи с властями Израиля
Тем не менее, заключенные соглашения пока продолжают действовать. В минувший четверг, 13 марта, Израиль представил список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в обмен на израильских заложников в выходные.
В субботу должны быть освобождены три израильтянина — Эли Шараби, Охад бен Ами и Ор Леви.
Второй этап переговоров должен быть посвящен условиям постоянного прекращения огня, освобождении всех оставшихся заложников и выводу израильских военных из сектора Газа.
Шер полагает, что Нетаньяху, которому грозит суд по обвинениям в коррупции и постоянная угроза распада очень шаткой коалиции в его правительстве, будет отчаянно бороться до конца.
«Мы движемся к катастрофе, потому что этот премьер-министр озабочен своими личными интересами, юридическими интересами и интересами коалиции», — говорит он.
Семьи израильских заложников во вторник, 18 марта, призвали премьер-министра Израиля «прекратить убийство» заложников из Газы.
«Семьи заложников требуют встречи сегодня утром с премьер-министром, министром обороны и главой переговорной группы, на которой им расскажут, как заложники будут защищены во время боевых действий и как они [руководство Израиля] намерены вернуть их», — говорится в заявлении семей заложников.
Родственники и близкие заложников намерены провести акцию протеста у офиса Нетаньяху в Иерусалиме.
Как отмечают семьи заложников, они требовали встречи с властями и раньше, однако их просьбы остались без ответа.
«Теперь становится ясно — чиновники не встречались с ними, потому что они планировали нарушить режим прекращения огня», — говорится в заявлении семей израильских заложников.
Из 251 заложника, захваченного во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года, которая спровоцировала масштабную войну в регионе, 58 все еще удерживаются в Газе, включая 34 погибших заложника.
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