Комиссия Рийгикогу предложила срочно внести поправки в Конституцию

Вторая поправка, представленная 26 членами Рийгикогу, отменяет право голоса для граждан третьих стран и лиц без гражданства, проживающих в Эстонии, начиная с местных выборов этого года. В результате реализации этой поправки в местных выборах смогут участвовать только граждане Эстонии и Европейского союза.

На пленарном заседании Рийгикогу во время третьего чтения проекта поправок к Конституции с докладом выступит представитель конституционной комиссии, а после серии вопросов и ответов представители фракций смогут принять участие в переговорах. Затем будут рассмотрены поправки к проекту и принято решение о внесении изменений в Конституцию.

Для принятия решения о том, чтобы считать проект конституционной поправки срочным, требуется большинство в четыре пятых голосов. Это означает, что за срочную поправку к Конституции должно проголосовать в четыре раза больше депутатов, чем против.

Если проект поправок к Конституции набирает необходимое большинство голосов, Рийгикогу примет решение о принятии законопроекта в качестве закона. Для принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию необходимо большинство в две трети голосов членов Рийгикогу, то есть не менее 68 голосов.

Если одно из двух голосований - о способе изменения Конституции или о принятии проекта - не набирает необходимого большинства, проект закона об изменении Конституции будет считаться отклоненным и его исключат из процедуры.

Местные выборы в Эстонии состоятся 19 октября.