Конституционная комиссия Рийгикогу во вторник, 18 марта, поддержала обе поправки к проекту Конституции и предложила, чтобы проект был срочно принят Рийгикогу уже на следующей неделе.
Комиссия Рийгикогу предложила срочно внести поправки в Конституцию
По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия предложила передать проект на заседание Рийгикогу для третьего чтения 26 марта. «В качестве второго решения мы предложили пленуму парламента в срочном порядке внести поправки в конституцию», - сказал Террас.
Члены Рийгикогу представили две поправки к проекту Конституции в установленный срок, и комиссия решила поддержать обе. По словам Терраса, это означает, что на пленарном заседании Рийгикогу придется выбирать из этих поправок.
Проект поправок к конституции, инициированный 61 членом Рийгикогу, изначально предусматривал, что в местных выборах смогут участвовать граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане Европейского союза и стран-членов НАТО.
В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, в местных выборах могут также участвовать иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на проживание, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится в соответствующей волости или городе.
Одна из поправок, внесенная 55 депутатами Рийгикогу, отменяет право голоса на местных выборах для проживающих в Эстонии граждан третьих стран, а со следующих выборов и для лиц без гражданства. На местных выборах этого года неграждане, согласно поправке, по-прежнему смогут голосовать. По мнению авторов поправки, это даст лицам без гражданства достаточно времени, чтобы при желании подать заявление на получение эстонского гражданства и принять участие в следующих местных выборах уже в качестве граждан Эстонии.
Вторая поправка, представленная 26 членами Рийгикогу, отменяет право голоса для граждан третьих стран и лиц без гражданства, проживающих в Эстонии, начиная с местных выборов этого года. В результате реализации этой поправки в местных выборах смогут участвовать только граждане Эстонии и Европейского союза.
На пленарном заседании Рийгикогу во время третьего чтения проекта поправок к Конституции с докладом выступит представитель конституционной комиссии, а после серии вопросов и ответов представители фракций смогут принять участие в переговорах. Затем будут рассмотрены поправки к проекту и принято решение о внесении изменений в Конституцию.
Для принятия решения о том, чтобы считать проект конституционной поправки срочным, требуется большинство в четыре пятых голосов. Это означает, что за срочную поправку к Конституции должно проголосовать в четыре раза больше депутатов, чем против.
Если проект поправок к Конституции набирает необходимое большинство голосов, Рийгикогу примет решение о принятии законопроекта в качестве закона. Для принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию необходимо большинство в две трети голосов членов Рийгикогу, то есть не менее 68 голосов.
Если одно из двух голосований - о способе изменения Конституции или о принятии проекта - не набирает необходимого большинства, проект закона об изменении Конституции будет считаться отклоненным и его исключат из процедуры.
Местные выборы в Эстонии состоятся 19 октября.