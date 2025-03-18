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Комиссия Рийгикогу предложила срочно внести поправки в Конституцию

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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi

Конституционная комиссия Рийгикогу во вторник, 18 марта, поддержала обе поправки к проекту Конституции и предложила, чтобы проект был срочно принят Рийгикогу уже на следующей неделе.

По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия предложила передать проект на заседание Рийгикогу для третьего чтения 26 марта. «В качестве второго решения мы предложили пленуму парламента в срочном порядке внести поправки в конституцию», - сказал Террас.

Члены Рийгикогу представили две поправки к проекту Конституции в установленный срок, и комиссия решила поддержать обе. По словам Терраса, это означает, что на пленарном заседании Рийгикогу придется выбирать из этих поправок.

Проект поправок к конституции, инициированный 61 членом Рийгикогу, изначально предусматривал, что в местных выборах смогут участвовать граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане Европейского союза и стран-членов НАТО.

В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, в местных выборах могут также участвовать иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на проживание, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится в соответствующей волости или городе.

Одна из поправок, внесенная 55 депутатами Рийгикогу, отменяет право голоса на местных выборах для проживающих в Эстонии граждан третьих стран, а со следующих выборов и для лиц без гражданства. На местных выборах этого года неграждане, согласно поправке, по-прежнему смогут голосовать. По мнению авторов поправки, это даст лицам без гражданства достаточно времени, чтобы при желании подать заявление на получение эстонского гражданства и принять участие в следующих местных выборах уже в качестве граждан Эстонии.

Вторая поправка, представленная 26 членами Рийгикогу, отменяет право голоса для граждан третьих стран и лиц без гражданства, проживающих в Эстонии, начиная с местных выборов этого года. В результате реализации этой поправки в местных выборах смогут участвовать только граждане Эстонии и Европейского союза.

На пленарном заседании Рийгикогу во время третьего чтения проекта поправок к Конституции с докладом выступит представитель конституционной комиссии, а после серии вопросов и ответов представители фракций смогут принять участие в переговорах. Затем будут рассмотрены поправки к проекту и принято решение о внесении изменений в Конституцию.

Для принятия решения о том, чтобы считать проект конституционной поправки срочным, требуется большинство в четыре пятых голосов. Это означает, что за срочную поправку к Конституции должно проголосовать в четыре раза больше депутатов, чем против.

Если проект поправок к Конституции набирает необходимое большинство голосов, Рийгикогу примет решение о принятии законопроекта в качестве закона. Для принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию необходимо большинство в две трети голосов членов Рийгикогу, то есть не менее 68 голосов.

Если одно из двух голосований - о способе изменения Конституции или о принятии проекта - не набирает необходимого большинства, проект закона об изменении Конституции будет считаться отклоненным и его исключат из процедуры.

Местные выборы в Эстонии состоятся 19 октября.

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