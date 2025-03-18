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ВИДЕО Цахкна: Украина дала нам дополнительное время, но дорогой ценой

Перевод: Сергей Светлов
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Фото статьи
Фото: Pilt videost

По словам Маргуса Цахкна («Ээсти 200»), обороноспособность Эстонии уже сейчас достаточно сильна, и союзники присутствуют в стране. В следующем году доля оборонных расходов вырастет как минимум до пяти процентов от ВВП, но при необходимости может увеличиться еще больше.

«Мы уже получили от НАТО четкое представление, какие возможности нужны Эстонии в соответствии с новыми оборонными планами, согласованными полтора года назад в Вильнюсе. Вопрос сейчас заключается не только в финансировании, но и в том, какие именно оборонные способности необходимо развивать. Речь идет не только о боеприпасах - сюда входят также беспилотные технологии, ударные системы и другие средства защиты. Сегодня у нас есть полная картина этих потребностей», - заявил Цахкна.

Он подчеркнул, что временные рамки также изменились.

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