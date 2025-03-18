ВИДЕО Цахкна: Украина дала нам дополнительное время, но дорогой ценой

«Мы уже получили от НАТО четкое представление, какие возможности нужны Эстонии в соответствии с новыми оборонными планами, согласованными полтора года назад в Вильнюсе. Вопрос сейчас заключается не только в финансировании, но и в том, какие именно оборонные способности необходимо развивать. Речь идет не только о боеприпасах - сюда входят также беспилотные технологии, ударные системы и другие средства защиты. Сегодня у нас есть полная картина этих потребностей», - заявил Цахкна.