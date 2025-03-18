Новый украинский ударный дрон способен поражать цели в Сибири

Всего несколько дней назад появились новости о том, что новая дальнобойная украинская ракета «Нептун» может поражать цели на расстоянии 1000 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый дальнобойный дрон успешно прошел испытания.

По информации издания Kyiv Independent, беспилотник теперь может достигать ключевых военных объектов России, включая авиабазы, нефтеперерабатывающие заводы и логистические узлы.

До сих пор самый дальний удар украинскими дронами был нанесен по авиабазе в Мурманской области, расположенной в 1800 км от границы.

Помимо разработки новых беспилотников, Зеленский также подчеркнул важность масштабирования производства ракет и дронов, что будет обсуждаться с международными партнерами на этой неделе.

Зона поражения нового ударного дрона. Фото: OpenStreetMap / FreeMapTools

Гибридные системы

Украина работает над новыми гибридными системами, которые объединяют технологии дронов и ракет.

Например, модели «Паляныця» и «Пекло» оснащены турбореактивными двигателями, предлагая альтернативу крылатым ракетам.

К 2025 году Украина планирует производить не менее 30 тысяч дальнобойных дронов в год.

В 2024 году уже выпускалось по 150 000 дронов в месяц, но они предназначены для более коротких дистанций. Среди таких моделей – Raybird 3 с дальностью полета до 120 км, сообщает Euromaidan Press.

Дроны Raybird поражают цели на расстоянии до 120 км. Фото: Efrem Lukatsky / AP / Scanpix

Поддержка США и проект Artemis

Несмотря на паузу в поддержке со стороны США, испытания новых технологий в Украине продолжаются.

Отдел оборонных инноваций Министерства обороны США (DIU) заключил контракты с четырьмя компаниями для тестирования ударных дронов в рамках проекта Artemis, сообщает Interesting Engineering.

Испытания пройдут в условиях жесткого радиоэлектронного подавления, что позволит проверить работоспособность дронов в реальных боевых условиях.

Глава программы DIU Трент Эменекер подчеркнул, что цель проекта – разработать эффективные и доступные беспилотники в кратчайшие сроки.

В проекте участвуют американские и украинские компании, включая Swan, Dragoon, Aerovironment и Auterion, которые занимаются усовершенствованием беспилотных технологий.