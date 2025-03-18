Две трети убежищ в России непригодны для использования

В России 67 процентов бомбоубежищ и других укрытий полностью непригодны для использовании.

Лишь 16 процентов защитных сооружений в РФ в 2022 году отвечали требованиям, еще 17 процентов были частично пригодны, пишет во вторник, 18 марта, издание «Верстка» со ссылкой на данные МЧС в сборнике материалов научно-практической конференции за 2024 год.

Массовые проверки убежищ показали их непригодность

После начала мобилизации в 2022 году в РФ начались первые массовые осмотры убежищ, к 2024 году они участились, пишет «Верстка».

В ходе проверок выяснилось, что многие бомбоубежища, построенные в советские времена, частично или полностью затоплены, разрушены, заблокированы мусором, землей и другими предметами.

В относительно целых сооружениях обнаруживают плесень, ржавчину, прогнившие конструкции, там выбиты двери и окна, отсутствуют канализация, водоснабжение и электричество, отмечается далее.

В помещениях убежищ - сауны, склады и парковки

Часть укрытий используют не по назначению, в их помещениях устроены сауны, парковки и склады, указывает «Верстка» со ссылкой на судебные решения.

По ее данным, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в России по таким делам были оштрафованы сотни владельцев зданий с убежищами.

В числе прочих издание сообщает о решении суда, оштрафовавшего бизнесмена за использование противорадиационного укрытия в Москве в качестве сауны.

Предприниматель получил его в распоряжение в 2010 году с разрешением на коммерческое использование при соблюдении определенных условий: он не был обязан переделывать помещение, но должен был оснастить его всем необходимым на случай ядерного взрыва.

Однако бизнесмен переоборудовал укрытие в сауну с бассейном и караоке и круглосуточно сдавал его в аренду за 900-1500 рублей в час.