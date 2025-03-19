Депутаты Рийгикогу рассказали Rus.Postimees при какой ситуации они проголосуют за отправку военнослужащих Эстонии в Украину. Премьер-министр Кристен Михал ранее заявил, что Эстония не останется в стороне, если союзники примут решение об отправке своих военных на помощь Киеву.

​Европейские политики активно обсуждают перспективу отправки в Украину иностранных военных. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов взять на себя обязательства по размещению в Украине тысяч британских миротворцев сообщила 16 марта британская газета The Sunday Times.

По словам источника издания во время онлайн-конференции лидеров стран Евросоюза и представителей НАТО Стармер изложил планы по созданию западных миротворческих сил для Украины численностью более 10 тысяч человек.